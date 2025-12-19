Qué dijo Jaldo sobre los indicadores de empleo difundidos por el Indec en la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó este viernes el desempeño de los principales sectores económicos de la provincia y vinculó los datos oficiales del mercado laboral con procesos que se vienen registrando en distintas actividades productivas. En ese marco, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas de Tucumán enfrentan serias dificultades para sostenerse debido a la falta de crédito y a las altas tasas de interés, lo que en muchos casos deriva en el cierre de establecimientos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo se ubicó en el 6,6% de la población económicamente activa, lo que representó una baja de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, la informalidad laboral mostró una tendencia en alza y alcanzó al 43,3% de los ocupados, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales.
Ante la prensa, Jaldo explicó que esta situación responde a una combinación de factores macroeconómicos y microeconómicos que influyen de manera directa en la generación y el sostenimiento de los puestos de trabajo. Para graficar la problemática, el gobernador mencionó los conflictos que atraviesan algunas empresas textiles y el caso de Scania, donde se implementaron medidas como licencias, adelanto de vacaciones y la no renovación de contratos laborales.
“¿Cómo hacemos para competir? Una tela fabricada en Tucumán con una tela fabricada en China: hoy no hay manera de competir. No digo que en el futuro las empresas argentinas no puedan ser competitivas, por eso tenemos que reconvertirnos”, señaló.
Jaldo remarcó, además, que este escenario tiene consecuencias visibles en el entramado comercial urbano y en el empleo formal. En ese sentido, sostuvo que la situación se refleja en la reducción de contratos laborales y en el cierre de locales comerciales. “Hay pequeñas y medianas empresas que están bajando las persianas. Si no, vayamos por la peatonal y veamos los negocios con carteles de ‘se alquila’”, ejemplificó.
En relación con el sector agroindustrial, uno de los principales generadores de empleo estacional en Tucumán, indicó que también se registró una menor contratación de trabajadores debido al aumento de los costos de producción.
“Han sido muchos los factores macroeconómicos y algunos microeconómicos los que han influido para que Tucumán haya elevado la tasa de desempleo”, concluyó el gobernador.