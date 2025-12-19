Qué dijo Jaldo sobre los indicadores de empleo difundidos por el Indec en la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó este viernes el desempeño de los principales sectores económicos de la provincia y vinculó los datos oficiales del mercado laboral con procesos que se vienen registrando en distintas actividades productivas. En ese marco, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas de Tucumán enfrentan serias dificultades para sostenerse debido a la falta de crédito y a las altas tasas de interés, lo que en muchos casos deriva en el cierre de establecimientos.