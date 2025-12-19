Secciones
Política

Qué dijo Jaldo sobre los indicadores de empleo difundidos por el Indec en la provincia

El gobernador analizó el comportamiento de los principales sectores económicos y vinculó los datos oficiales con procesos que se registraron en distintas actividades.

Osvaldo Jaldo se refirió al desempleo en Tucumán Osvaldo Jaldo se refirió al desempleo en Tucumán
Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó este viernes el desempeño de los principales sectores económicos de la provincia y vinculó los datos oficiales del mercado laboral con procesos que se vienen registrando en distintas actividades productivas. En ese marco, advirtió que muchas pequeñas y medianas empresas de Tucumán enfrentan serias dificultades para sostenerse debido a la falta de crédito y a las altas tasas de interés, lo que en muchos casos deriva en el cierre de establecimientos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo se ubicó en el 6,6% de la población económicamente activa, lo que representó una baja de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, la informalidad laboral mostró una tendencia en alza y alcanzó al 43,3% de los ocupados, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales. 

Ante la prensa, Jaldo explicó que esta situación responde a una combinación de factores macroeconómicos y microeconómicos que influyen de manera directa en la generación y el sostenimiento de los puestos de trabajo. Para graficar la problemática, el gobernador mencionó los conflictos que atraviesan algunas empresas textiles y el caso de Scania, donde se implementaron medidas como licencias, adelanto de vacaciones y la no renovación de contratos laborales. 

“¿Cómo hacemos para competir? Una tela fabricada en Tucumán con una tela fabricada en China: hoy no hay manera de competir. No digo que en el futuro las empresas argentinas no puedan ser competitivas, por eso tenemos que reconvertirnos”, señaló.

Jaldo remarcó, además, que este escenario tiene consecuencias visibles en el entramado comercial urbano y en el empleo formal. En ese sentido, sostuvo que la situación se refleja en la reducción de contratos laborales y en el cierre de locales comerciales. “Hay pequeñas y medianas empresas que están bajando las persianas. Si no, vayamos por la peatonal y veamos los negocios con carteles de ‘se alquila’”, ejemplificó.

En relación con el sector agroindustrial, uno de los principales generadores de empleo estacional en Tucumán, indicó que también se registró una menor contratación de trabajadores debido al aumento de los costos de producción.

“Han sido muchos los factores macroeconómicos y algunos microeconómicos los que han influido para que Tucumán haya elevado la tasa de desempleo”, concluyó el gobernador.

Temas TucumánOsvaldo JaldoInstituto Nacional de Estadística y CensosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Postergada la reforma electoral, la Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil

Postergada la reforma electoral, la Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil

Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

Con salarios, aguinaldo y bono, la Provincia inyectará casi $500.000 millones

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

Jaldo lanzó oficialmente el operativo “Fiestas Seguras” en toda la provincia

Jaldo lanzó oficialmente el operativo “Fiestas Seguras” en toda la provincia

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Embargan el sueldo de la diputada Villaverde por irregularidades en ventas de terrenos

Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

Control de daños en la Rosada: el plan para salvar el Presupuesto y el nuevo mapa de la reforma laboral

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Reforma laboral: el Senado postergó el debate y lo tratará el 10 de febrero

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

Milei se aferra al Senado para subsanar errores

Comentarios