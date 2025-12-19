Helado casero: cómo hacer granizado y de dulce de leche granizado con muy pocos ingredientes

Tal vez no haya cifras oficiales de cuáles son los sabores de helado más vendidos en Argentina. Pero puede haber un consenso respecto a que el granizado, el dulce de leche y, mejor aún, el dulce de leche granizado, son tres de los sabores preferidos de los argentinos. Pero los helados caseros pueden ser mucho más naturales y saludablees. Además, las recetas son sencillas de hacer, no requieren horno y requieren pocos ingredientes.
Dos influencers compartieron sus propias recetas para hacer helado granizado casero. Para uno se necesitarán solo tres ingredientes y, para otro, cuatro. También puede hacerse la mezcla de forma casi inmediata. El tiempo que demanda esta receta, en realidad, es el de congelado. Aunque se recomienda dejar un mínimo de cuatro horas en el freezer, es mucho mejor si la preparación pasa toda la noche congelándose.
Helado granizado casero
El clásico helado de crema con micropedacitos de chocolate es demasiado fácil de preparar y es el que requiere solamente tres ingredientes. La influencer Vanessa Recetas compartió en su cuenta de TikTok su paso a paso. Para preparar este helado, necesitarás 200 mililitros de leche condensada, 250 mililitros de crema de leche y, por supuesto, 100 gramos de chocolate picado que se recomienda moler pero dejar algunos trocitos más grandes.
1. Empezarás batiendo la crema de leche hasta que quede en un punto lo suficientemente consistente como para poder formar picos con la batidora.
2. Luego agregarás la leche condensada e integrarás con movimientos envolventes.
3. Por último, agregarás el chocolate picado, también con movimientos envolventes y llevarás toda la mezcla a un recipiente apto para freezer, tapado con papel film en contacto con la mezcla. Allí debe pasar ocho horas congelándose, como mínimo, y luego estará listo para servir.
Helado de dulce de leche granizado casero
El influencer Valen Díaz compartió una de sus recetas más virales: la del helado casero de dulce de leche granizado. Para hacerlo, utilizó 360 gramos de dulce de leche repostero, 100 mililitros de leche, 300 mililitros de crema de leche y 150 gramos de chocolate rallado o picado en pequeños trozos.
1. Lo primero que harás será mezclar el dulce de leche con la leche y llevarlos al microondas a derretir de a 30 segundos. Ambos deben quedar completamente integrados, por lo que el dulce de leche quedará con un color apenas más claro.
2. Luego agregarás la crema de leche a la mezcla anterior de dulce de leche. Cuando todo esté integrado, agregarás el chocolate picado. Luego pasarás a un recipiente y dejarás congelar durante cuatro horas como mínimo.