Helado casero: cómo hacer granizado y de dulce de leche granizado con muy pocos ingredientes

Tal vez no haya cifras oficiales de cuáles son los sabores de helado más vendidos en Argentina. Pero puede haber un consenso respecto a que el granizado, el dulce de leche y, mejor aún, el dulce de leche granizado, son tres de los sabores preferidos de los argentinos. Pero los helados caseros pueden ser mucho más naturales y saludablees. Además, las recetas son sencillas de hacer, no requieren horno y requieren pocos ingredientes.