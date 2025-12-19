Agenda navideña de Tucumán: qué hacer este fin de semana y dónde comprar los regalos

El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de actividades para este fin de semana, en la previa de Navidad. La provincia ofrece propuestas que combinan fe, deporte y tradición para disfrutar en familia este fin de semana. Los más pequeños podrán llegar con sus padres o mayores a cargo a la peatonal Congreso para conocer a “Papá Noel” y tomarse una foto. En San Miguel de Tucumán también habrá una presentación del Ballet Tucumán con el show “Navidad en Ciudad”.