Agenda navideña de Tucumán: qué hacer este fin de semana y dónde comprar los regalos

El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de actividades para este fin de semana, en la previa de Navidad. La provincia ofrece propuestas que combinan fe, deporte y tradición para disfrutar en familia este fin de semana. Los más pequeños podrán llegar con sus padres o mayores a cargo a la peatonal Congreso para conocer a “Papá Noel” y tomarse una foto. En San Miguel de Tucumán también habrá una presentación del Ballet Tucumán con el show “Navidad en Ciudad”.
Además, estarán las clásicas ferias gourmet y de artesanos que ofrecerán al público las mejores y más originales opciones para obsequiar en Navidad. El Bus Turístico seguirá funcionando. También habrá eventos destacados como el Triatlón en Aguilares, el Seven de Rugby en San Javier y múltiples opciones gastronómicas y culturales en el interior.
Agenda navideña del fin de semana en Tucumán
Viernes 19 de diciembre
Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel
Feria de artesanos de 16 a 1 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán
Magia en Navidad a las 16.30 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán
La Manifesto: Edición navidad a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán
Conocé a Papa Noel a las 17.46 en el Mercato Moreno de Yerba Buena
Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folclórico de San Miguel de Tucumán
Feria Navideña a las 19 en Av. Pedro Riera de Bella Vista
Mercadito Navideño a las 19 en la ex Estación | Lules
Caminata nocturna al Monumento a Nina Velárdez a las 19 en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo
Navidad en el Jardín a las 19 en el Alter Point de Yerba Buena
Museo escultórico a cielo abierto (Especial navidad) a las 19.30, con partida de Laprida primera cuadra en San Miguel de Tucumán
Apertura de temporada - Paseo Artesanal Pachamama a las 20 en la Calle Los Paraísos de Colalao del Valle
Noche Navideña a las 20 en la Plaza principal de Alberdi
Banda de música municipal a las 20 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán
El eco de Narciso y Candelaria Rojas Paz a las 20 en el C. C. Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán
Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y a las 20.30 en Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao
Presentación del Seven de Rugby a las 2.30 en la Primera Confitería de San Javier
Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el Complejo Cristo Bendicente de San Javier
Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán
Trencito navideño de 20.30 a 0.30 en la Plazoleta B Villa Alcira de Monteros
Mega Concierto de Navidad | 21:00 H | Teatro Alberdi | San Miguel de Tucumán
Peña Cultural El Cardón desde las 22 en Las Heras 50 de San Miguel de Tucumán
Sábado 20 de diciembre
Triatlón Aguilares en el Natatorio Municipal de Aguilares
Caminata Puesto Velárdez a las 7.15 en Ente de Turismo SMT de Tafí Viejo
Trekking + Plogging a las 8 en San Antonio / Bosque Las Acacias de Raco
Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13 en las Ruinas de San José de Lules
Experiencia Yungas a las 9 en la Av. Perón 2800 de Yerba Buena
Casa Histórica de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán
Circuito a pie a las 9.30 con salida Laprida 50 en San Miguel de Tucumán
Yoga a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle de Yerba Buena
Bus Turístico (Circuito histórico/Ciudadela) a las 11 y a las 16 con salida de Laprida 50 en San Miguel de Tucumán
Museo Arqueológico El Cadillal de 11 a 19 en el Complejo Puerto Argentino de El Cadillal
Paseo de artesanos - Feria Lagoferiantes de 1 a 20 a 500 metros de la rotonda de El Cadillal
Gran bingo - Feria social a las 14 en la Plaza Miguel Estévez de Tafí del Valle
Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio
La Manifesto: Edición Navidad a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán
City Tour a las 17 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Conocé a Papa Noel a las 17.45 en el Mercato Moreno de Yerba Buena
Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folclórico de San Miguel de Tucumán
Concurso de Pesebres a las 18 en la Casa del turista de la Peatonal Los Faroles, Tafí del Valle
Feria Gourmet de 18 a 1 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán
Feria de artesanos de 18 a 00 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores de 18 a 00 en el Parque Avellaneda de San Miguel de Tucumán
Paseo Gastronómico de 18 a 01 en el Parque Avellaneda de San Miguel de Tucumán
Pesebre viviente a las 18.30 en el Predio Roque Raúl Romano de Trancas
Navidad en el Jardín a las 19 en el Alter Point de Yerba Buen
Pesebre Viviente a las 19 en la Capilla Ntra. Señora de Pompeya de San Javier
Inicio de Temporada de Verano a las 20 en el Balneario "La Quebradita" de Lules
Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y 20.30 en la Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao
Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán
Navidad en Famaillá a las 21 en la Plaza Gral. San Martín de Famaillá
Concierto Coral Navideño a las 20.30 en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán
Flamenco de Nochebuena a las 20.30 en el Teatro Orestes Caviglia de San Miguel de Tucumán
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia a las 20.30 en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán
Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el Complejo Cristo Bendicente de San Javier
Muestra de Talleres Culturales a las 21 en la Plaza Bartolomé Mitre de Simoca
Cuentos de Navidad en Tucumán a las 21 en el Teatro Rosita Ávila de San Miguel de Tucumán
Trencito Navideño de 20.30 a 0.30 en la Plaza Bernabé Aráoz de Monteros
"A Tucumán he vuelto" a las 22 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo
Peña Cultural El Cardón a las 20 en Las Heras 50, San Miguel de Tucumán
Misa Criolla en Monteros
Espectáculo Virgen del Carmen en el Paseo de la Veneración de Famaillá
Domingo 21 de diciembre
Tour Religioso a las 7.30 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Museo Arqueológico Los Menhires de 9 a 14 en El Mollar
Casa Histórica de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán
Triatlón Aguilares en el Natatorio Municipal de Aguilares
Degustación y Folclore a las 11 en Av. Perón 55, Yerba Buena
Bus Turístico (Ciudadela/Histórico Cultural) a las 11 y a las 16 con salida de Laprida 50, San Miguel de Tucumán
Museo Arqueológico El Cadillal de 9 a 19 en el Complejo Puerto Argentino de El Cadillal
Paseo de artesanos - Feria Lagoferiantes de 12 a 20 a 500 metros de la rotonda de El Cadillal
Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio
La Manifesto: Edición Navidad a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán
Paseo de artesanos a las 17 en el Paseo Parque Temático de Famaillá
Talleres a cielo abierto de danzas folclóricas a las 17 en la explanada Cristo Bendicente de San Javier
Feria Navideña a las 18 en la Plaza Haimes de Concepción
Feria Ciudad Jardín de 18 a 00 en la Rotonda del pie de cerro de Yerba Buena
La Feria Navideña a las 18 en calle San Martín de Tafí Viejo
Muestra de cierre de taller de folclore de 18 a 23 en la Casa del Bicentenario en San Miguel de Tucumán
Feria Gourmet de 18 a 1 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores de 18 a 00 en el Parque Avellaneda en San Miguel de Tucumán
Paseo Gastronómico de 18 a 1 en el Parque Avellaneda en San Miguel de Tucumán
Música al atardecer a las 18.30 Complejo Cristo Bendicente en San Javier
Desfile Navideño a las 19 en la Plaza principal de Lules
Pesebre Viviente a las 20 en el Salón de la comuna de Amaicha del Valle
Mujeres de fuego a las 20 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán
Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20. y 20.30 en la Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao
Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán
EXPO Navidad | 20:30 H | Plaza Bartolomé Mitre | Simoca
Trencito navideño de 20.30 a 0.30 en la Plaza Bernabé Aráoz de Monteros
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia a las 20.30 en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán
Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el Complejo Cristo Bendicente de San Javier
Navidad en Famaillá a las 21:00 en la Plaza Gral. San Martín de Famaillá
Banda Municipal a las 21 en la Plaza principal de Aguilares
Noche de rock en el Mercado a las 21 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Cierre anual Taller de Guitarra Municipal a las 21 en la Plaza San Martín de Aguilares
Efecto Amapola (Electro Folklore) a las 21.30 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo
Banda Musical Municipal - Concierto Navideño a las 22 en la Plaza Belgrano de Banda del Río Salí