Agenda navideña de Tucumán: qué hacer este fin de semana y dónde comprar los regalos

En el norte y en el sur, en la capital y en el interior, de día, de tarde o de noche, las actividades de Tucumán están listas para recibir a los turistas.

Todas las ciudades de la provincia ya armaron sus arbolitos navideños y pusieron sus decoraciones en verde y rojo. Todas las ciudades de la provincia ya armaron sus arbolitos navideños y pusieron sus decoraciones en verde y rojo. Foto: Comunicación de Tucumán
Milagro Corbalán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de actividades para este fin de semana, en la previa de Navidad. La provincia ofrece propuestas que combinan fe, deporte y tradición para disfrutar en familia este fin de semana. Los más pequeños podrán llegar con sus padres o mayores a cargo a la peatonal Congreso para conocer a “Papá Noel” y tomarse una foto. En San Miguel de Tucumán también habrá una presentación del Ballet Tucumán con el show “Navidad en Ciudad”.

Además, estarán las clásicas ferias gourmet y de artesanos que ofrecerán al público las mejores y más originales opciones para obsequiar en Navidad. El Bus Turístico seguirá funcionando. También habrá eventos destacados como el Triatlón en Aguilares, el Seven de Rugby en San Javier y múltiples opciones gastronómicas y culturales en el interior.

Agenda navideña del fin de semana en Tucumán

Viernes 19 de diciembre

Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción

Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel

Feria de artesanos de 16 a 1 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán

Magia en Navidad a las  16.30 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán

La Manifesto: Edición navidad a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán

Conocé a Papa Noel a las 17.46 en el Mercato Moreno de Yerba Buena

Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folclórico de San Miguel de Tucumán

Feria Navideña a las 19 en Av. Pedro Riera de Bella Vista

Mercadito Navideño a las 19 en la ex Estación | Lules

Caminata nocturna al Monumento a Nina Velárdez a las 19 en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo

Navidad en el Jardín a las 19 en el Alter Point de Yerba Buena

Museo escultórico a cielo abierto (Especial navidad) a las 19.30, con partida de Laprida primera cuadra en San Miguel de Tucumán

Apertura de temporada - Paseo Artesanal Pachamama a las 20 en la Calle Los Paraísos de Colalao del Valle

Noche Navideña a las 20 en la Plaza principal de Alberdi

Banda de música municipal a las 20 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán

El eco de Narciso y Candelaria Rojas Paz a las 20 en el C. C. Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán

Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y a las 20.30 en Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao

Presentación del Seven de Rugby a las 2.30 en la Primera Confitería de San Javier

Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el Complejo Cristo Bendicente de San Javier

Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán

Trencito navideño de 20.30 a 0.30 en la Plazoleta B Villa Alcira de Monteros

Mega Concierto de Navidad | 21:00 H | Teatro Alberdi | San Miguel de Tucumán

Peña Cultural El Cardón desde las 22 en Las Heras 50 de San Miguel de Tucumán

Sábado 20 de diciembre

Triatlón Aguilares en el Natatorio Municipal de Aguilares

Caminata Puesto Velárdez a las 7.15 en Ente de Turismo SMT de Tafí Viejo

Trekking + Plogging a las 8 en San Antonio / Bosque Las Acacias de Raco

Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13 en las Ruinas de San José de Lules

Experiencia Yungas a las 9 en la Av. Perón 2800 de Yerba Buena

Casa Histórica de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán

Circuito a pie a las 9.30 con salida Laprida 50 en San Miguel de Tucumán

Yoga a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle de Yerba Buena

Bus Turístico (Circuito histórico/Ciudadela) a las 11 y a las 16 con salida de Laprida 50 en San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico El Cadillal de 11 a 19 en el Complejo Puerto Argentino de El Cadillal

Paseo de artesanos - Feria Lagoferiantes de 1 a 20 a 500 metros de la rotonda de El Cadillal

Gran bingo - Feria social a las 14 en la Plaza Miguel Estévez de Tafí del Valle

Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción

Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio

La Manifesto: Edición Navidad a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán

City Tour a las 17 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Conocé a Papa Noel a las 17.45 en el Mercato Moreno de Yerba Buena

Tucumán Artesanías a las 18 en el Museo Folclórico de San Miguel de Tucumán

Concurso de Pesebres a las 18 en la Casa del turista de la Peatonal Los Faroles, Tafí del Valle

Feria Gourmet de 18 a 1 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán

Feria de artesanos de 18 a 00 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán

Feria de Emprendedores de 18 a 00 en el Parque Avellaneda de San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico de 18 a 01 en el Parque Avellaneda de San Miguel de Tucumán

Pesebre viviente a las 18.30 en el Predio Roque Raúl Romano de Trancas

Navidad en el Jardín a las 19 en el Alter Point de Yerba Buen

Pesebre Viviente a las 19 en la Capilla Ntra. Señora de Pompeya de San Javier

Inicio de Temporada de Verano a las 20 en el Balneario "La Quebradita" de Lules

Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20 y 20.30 en la Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao

Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán

Navidad en Famaillá a las 21 en la Plaza Gral. San Martín de Famaillá

Concierto Coral Navideño a las 20.30 en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán

Flamenco de Nochebuena a las 20.30 en el Teatro Orestes Caviglia de San Miguel de Tucumán

Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia a las 20.30 en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán

Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el Complejo Cristo Bendicente de San Javier

Muestra de Talleres Culturales a las 21 en la Plaza Bartolomé Mitre de Simoca

Cuentos de Navidad en Tucumán a las 21 en el Teatro Rosita Ávila de San Miguel de Tucumán

Trencito Navideño de 20.30 a 0.30 en la Plaza Bernabé Aráoz de Monteros

"A Tucumán he vuelto" a las 22 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo

Peña Cultural El Cardón a las 20 en Las Heras 50, San Miguel de Tucumán

Misa Criolla en Monteros

Espectáculo Virgen del Carmen en el Paseo de la Veneración de Famaillá

Domingo 21 de diciembre

Tour Religioso a las 7.30 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Museo Arqueológico Los Menhires  de 9 a 14 en El Mollar

Casa Histórica de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán

Triatlón Aguilares en el Natatorio Municipal de Aguilares

Degustación y Folclore a las 11 en Av. Perón 55, Yerba Buena

Bus Turístico (Ciudadela/Histórico Cultural) a las 11 y a las 16 con salida de Laprida 50, San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico El Cadillal de 9 a 19 en el Complejo Puerto Argentino de El Cadillal

Paseo de artesanos - Feria Lagoferiantes de 12 a 20 a 500 metros de la rotonda de El Cadillal

Pileta Libre de 14 a 19 en el Aero Club de Concepción

Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas de 14 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio

La Manifesto: Edición Navidad  a las 17 en el Espacio Lola Mora de San Miguel de Tucumán

Paseo de artesanos a las 17 en el Paseo Parque Temático de Famaillá

Talleres a cielo abierto de danzas folclóricas a las 17 en la explanada Cristo Bendicente de San Javier

Feria Navideña a las 18 en la Plaza Haimes de Concepción

Feria Ciudad Jardín de 18 a 00 en la Rotonda del pie de cerro de Yerba Buena

La Feria Navideña a las 18 en calle San Martín de Tafí Viejo

Muestra de cierre de taller de folclore de 18 a 23 en la Casa del Bicentenario en San Miguel de Tucumán

Feria Gourmet de 18 a 1 en el Parque Provincial de San Miguel de Tucumán

Feria de Emprendedores de 18 a 00 en el Parque Avellaneda en San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico de 18 a 1 en el Parque Avellaneda en San Miguel de Tucumán

Música al atardecer a las 18.30 Complejo Cristo Bendicente en San Javier

Desfile Navideño a las 19 en la Plaza principal de Lules

Pesebre Viviente a las 20 en el Salón de la comuna de Amaicha del Valle

Mujeres de fuego a las 20 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán

Mapping: Aparición de la Madre de Dios a las 20. y 20.30 en la Gruta de Lourdes de San Pedro de Colalao

Paseo Navideño de 20 a 21 en la Peatonal Congreso de San Miguel de Tucumán

EXPO Navidad | 20:30 H | Plaza Bartolomé Mitre | Simoca

Trencito navideño de 20.30 a 0.30 en la Plaza Bernabé Aráoz de Monteros

Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia a las 20.30 en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán

Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 20.30 y a las 21 en el  Complejo Cristo Bendicente de San Javier

Navidad en Famaillá a las 21:00 en la Plaza Gral. San Martín de Famaillá

Banda Municipal a las 21 en la Plaza principal de Aguilares

Noche de rock en el Mercado a las 21 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Cierre anual Taller de Guitarra Municipal a las 21 en la Plaza San Martín de Aguilares

Efecto Amapola (Electro Folklore) a las 21.30 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo

Banda Musical Municipal - Concierto Navideño a las 22 en la Plaza Belgrano de Banda del Río Salí

