Diciembre avanza con una agenda cargada de actividades: todo lo que podés hacer este fin de semana en Tucumán

Sábado

Trekking Desafío Soldado Maldonado | 07:00 | Salida Comuna Soldado Maldonado | Monteros

Caminata al Viaducto El Saladillo | 08:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo

Trekking + Plogging | 08:00 | San Antonio – Casa de la Cultura | Raco

Trekking + Plogging | 08:00 | Portezuelo | Raco

Sendero al Alisal | 08:00 | Terminal de Ómnibus | Concepción

Feria de mujeres emprendedoras | 08:00 a 13:00 | Plazoleta de la Mujer | BRS

Feria de Simoca | 08:00 a 16:00 | Predio Mercedes Sosa | Simoca

Visitas a Ruinas de San José | 08:00 a 13:00 | Ruinas de San José | Lules

Casa Histórica | 09:00 a 20:00 | | SMT

Tour Religioso | 09:00 | Oficina de Informes | Yerba Buena

Experiencia Yungas | 09:00 | Av. Perón 2800 | Yerba Buena

Yoga | 09:30 | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena

Circuito a pie | 09:30 | Oficina Congreso y Crisóstomo | SMT

Bus Turístico | Desde 10:00 | Plaza principal | Tafí del Valle

Expo Mercado Navideño | 10:00 a 14:00 / 17:00 a 22:30 | Hotel Tucumán Center | SMT

Taller Ángeles de Papel | 10:30 | Museo Mercedes Sosa | SMT

Bus turístico Ciudadela | 11:00 | Laprida 50 | SMT

El Bus Turístico | 11:00 y 16:00 | Laprida 50 | SMT

Museo Arqueológico El Cadillal | 11:00 a 19:00 | Puerto Argentino | El Cadillal

Feria Lagoferiantes | 12:00 a 20:00 | 500 m de la rotonda | El Cadillal

Pileta Libre | 14:00 a 19:00 | Aero Club | Concepción

Bicicletas acuáticas | 14:00 a 20:00 | Lago San Miguel | SMT

Trekking + Plogging | 16:00 | Villa de Raco – Casa de la Cultura | Raco

Día del Percy Hill | 16:00 a 21:00 | Percy Hill | Yerba Buena

El Viaje de Shrek | 17:00 | Teatro Rosita Ávila | SMT

City Tour | 17:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo

Eco Fest | 17:00 a 01:00 | Casa Museo de la Ciudad | SMT

Feria de Artesanos | 17:00 a 23:00 | Parque Provincial | SMT

Feria de Emprendedores | 17:00 a 23:00 | Parque El Provincial | SMT

Tucumán Artesanías | 18:00 | Museo Folclórico | SMT

Feria Gourmet | 18:00 a 00:00 | Parque Guillermina | SMT

Paseo Gastronómico | 18:00 a 00:00 | Parque Provincial | SMT

Navidad en el Jardín | 18:00 a 01:00 | Predio Hilton | SMT

Remada a la luna llena | 19:00 | Dique Celestino Gelsi | El Cadillal

Feria de emprendedores | 19:00 | Av. Pedro Riera | Bella Vista

Fiesta del Gaucho | 19:00 | Complejo Democracia | Tafí del Valle

Inauguración de Temporada | 19:00 | Complejo Democracia | Tafí del Valle

Expo Navideña | 20:00 | Gimnasio Municipal | Monteros

Encendido del Árbol | 20:00 | Plaza San Martín | San Pablo y Villa Nougués

Noche de Milonga | 20:00 | Casa Museo de la Ciudad | SMT

Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 20:00 y 20:30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao

Cristo Resplandeciente | 20:00 y 20:30 | Cristo Bendicente | San Javier

Paseo Navideño | 20:00 a 21:00 | Peatonal Congreso | SMT

Luces y Sonidos de la Independencia | 20:30 | Casa Histórica | SMT

Mundo Alegre | 20:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT

El viaje a nuestras raíces | 21:00 | Teatro Alfredo Guzmán | BRS

Despertar | 21:00 | Teatro Rosita Ávila | SMT

Concierto de Fin de Año | 21:00 | Plaza Mitre | Tafí Viejo

El Cascanueces | 21:00 | Teatro San Martín | SMT

Peña Cultural El Cardón | 22:00 | Las Heras 50 | SMT

Cena Show | 23:30 | Parrillada Gaucho | Concepción

Espectáculo Virgen del Carmen | | Paseo de la Veneración | Famaillá

Emprender Garden Fest | | SMT