Diciembre avanza con una agenda cargada de actividades: todo lo que podés hacer este fin de semana en Tucumán

La provincia ofrece más de un centenar de propuestas que combinan deporte, tradición, espectáculos, ferias y celebraciones en vísperas de Navidad.

Hace 1 Hs

Tucumán se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividades para todos los gustos y edades. Desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre, residentes y turistas podrán disfrutar de una nutrida agenda que reúne experiencias deportivas, recorridos turísticos, funciones de ballet, conciertos festivos, espectáculos teatrales y una amplia variedad de ferias gastronómicas y artesanales distribuidas en toda la provincia.

La propuesta llega en un momento clave del calendario, con eventos que marcan el inicio de la temporada de verano y celebraciones que anticipan el espíritu navideño.

Viernes: cultura, paseos y propuestas nocturnas

La actividad inicia temprano con visitas guiadas a las Ruinas de San José en Lules, la Expo Jóvenes Emprendedores y los distintos recorridos por la Casa Histórica, el Museo Arqueológico El Cadillal y circuitos a pie por el centro capitalino.

El interior también ofrece alternativas: caminatas nocturnas en Tafí Viejo, pileta libre en Concepción y ferias de artesanos en El Cadillal.

La capital se convierte en un gran paseo cultural con la Feria Gourmet y el Paseo Gastronómico, la propuesta Limón Geek en Tafí Viejo, shows como Embrujo de mi tierra, Mundo Alegre, Derrapando – Albañiles del Humor, y la clásica función de El Cascanueces en el Teatro San Martín.

El espíritu navideño también dice presente con el Paseo Navideño en la Peatonal Congreso, el espectáculo de Luces y Sonidos de la Independencia en la Casa Histórica y proyecciones de mapping en San Pedro de Colalao y San Javier.

Sábado: trekking, artesanías y celebraciones navideñas

El sábado arranca con varias propuestas de aventura: trekking en Raco, caminatas al Viaducto El Saladillo y senderos naturales en Concepción y Monteros. En simultáneo, continúan las ferias de emprendedores y la tradicional Feria de Simoca.

Yerba Buena ofrecerá actividades como yoga, experiencias en las Yungas y la fiesta por el Día del Percy Hill, mientras que Tafí del Valle vivirá su Fiesta del Gaucho y la Inauguración de Temporada.

La tarde y la noche estarán marcadas por espectáculos, ferias y conciertos: desde El viaje de Shrek en el Rosita Ávila hasta la Noche de Milonga en la Casa Museo de la Ciudad, pasando por la Remada a la luna llena en El Cadillal y el Concierto de Fin de Año en Tafí Viejo.

El espíritu navideño continúa con mapping, funciones de El Cascanueces y diversas ferias en la capital y el interior.

Domingo: turismo, arte y música para cerrar el fin de semana

El domingo mantendrá la intensidad: trekking en Monteros, visitas a museos en El Mollar y El Cadillal, y el ya clásico bus turístico en Tafí del Valle y San Miguel de Tucumán.

La Feria Navideña de Plaza Independencia será uno de los grandes atractivos del día, junto con las ferias de artesanos y emprendedores en diferentes puntos de la provincia.

Los espectáculos musicales y teatrales se multiplican: GALA FIN DE AÑO CORAL EPAM y Odisea Gala Show en el Alberdi, funciones de Mundo Alegre, Vieja Loca y ShowChoirs en el Rosita Ávila.

El cierre tendrá sello artístico con la presentación del Ballet Oficial de Cosquín y actividades en El Cadillal, Aguilares, Tafí Viejo y San Pedro de Colalao.

Cronograma

Viernes

Visitas guiadas a las Ruinas de San José | 08:00 a 13:00 | Ruinas de San José | Lules
Expo Jóvenes Emprendedores | 09:00 a 12:30 | Hall Central de la Municipalidad | SMT
Casa Histórica | 09:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 | | SMT
Tejer en Museos | 09:30 | Casa Museo de la Ciudad | SMT
Circuito a pie | 09:30 | Oficina Congreso y Crisóstomo | SMT
Bus turístico | Desde 10:00 | Plaza principal | Tafí del Valle
Museo Arqueológico El Cadillal | 10:00 a 18:00 | Complejo Puerto Argentino | El Cadillal
Paseo de artesanos – Feria Lagoferiantes | 12:00 a 20:00 | 500 m de la rotonda | El Cadillal
Pileta Libre | 14:00 a 19:00 | Aero Club | Concepción
Bicicletas acuáticas – Paseos gratuitos | 14:00 a 20:00 | Lago San Miguel | SMT
Feria de vinilos | 17:00 | Ente Cultural | SMT
Cierre de talleres | 17:30 | Salón Cultural Lola Mora | Trancas
Feria de mujeres emprendedoras | 18:00 a 22:00 | Plazoleta de la Mujer | BRS
Limón Geek en el Mercado | 18:00 a 23:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo
Feria Gourmet | 18:00 a 00:00 | Parque Guillermina | SMT
Paseo Gastronómico | 18:00 a 00:00 | Parque Provincial | SMT
Tucumán Artesanías | 18:00 | Museo Folclórico | SMT
Navidad en el Jardín | 18:00 a 01:00 | Predio Hotel Hilton | SMT
Muestra anual | 19:00 | Terminal de Ómnibus | Concepción
Caminata nocturna al Monumento a Nina Velárdez | 19:00 | Hostería Atahualpa Yupanqui | Tafí Viejo
Museo escultórico a cielo abierto | 19:30 | Salida: Laprida 1° cuadra | SMT
Cierre de la muestra | 20:00 | Ingenio de las Artes | Lastenia
Embrujo de mi tierra | 20:00 | Sociedad Española | Tafí Viejo
Expo Navideña | 20:00 | Gimnasio Municipal | Monteros
Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 20:00 y 20:30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
Cristo Resplandeciente | 20:00 y 20:30 | Cristo Bendicente | San Javier
Paseo Navideño | 20:00 a 21:00 | Peatonal Congreso | SMT
Luces y Sonidos de la Independencia | 20:30 | Casa Histórica | SMT
Mundo Alegre | 20:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT
Aguilares Tango | 21:00 | San Martín y Diego de Villarroel | Aguilares
Aqua Gym | 21:00 | Aero Club | Concepción
Festival del Alfeñique | 21:00 | Complejo Deportivo San José | Medina
Banda de Música Municipal | 21:00 | CIC Los Pocitos | Tafí Viejo
Derrapando – Albañiles del Humor | 21:00 | Sala Tríbulo – Teatro Alberdi | SMT
El Cascanueces | 21:00 | Teatro San Martín | SMT
Peña Cultural El Cardón | 22:00 | Las Heras 50 | SMT
Festival Danza por la Entidad | | SMT
Festival de la Carreta | | León Rougés y Santa Rosa

Sábado

Trekking Desafío Soldado Maldonado | 07:00 | Salida Comuna Soldado Maldonado | Monteros
Caminata al Viaducto El Saladillo | 08:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo
Trekking + Plogging | 08:00 | San Antonio – Casa de la Cultura | Raco
Trekking + Plogging | 08:00 | Portezuelo | Raco
Sendero al Alisal | 08:00 | Terminal de Ómnibus | Concepción
Feria de mujeres emprendedoras | 08:00 a 13:00 | Plazoleta de la Mujer | BRS
Feria de Simoca | 08:00 a 16:00 | Predio Mercedes Sosa | Simoca
Visitas a Ruinas de San José | 08:00 a 13:00 | Ruinas de San José | Lules
Casa Histórica | 09:00 a 20:00 | | SMT
Tour Religioso | 09:00 | Oficina de Informes | Yerba Buena
Experiencia Yungas | 09:00 | Av. Perón 2800 | Yerba Buena
Yoga | 09:30 | Jardín Botánico Horco Molle | Yerba Buena
Circuito a pie | 09:30 | Oficina Congreso y Crisóstomo | SMT
Bus Turístico | Desde 10:00 | Plaza principal | Tafí del Valle
Expo Mercado Navideño | 10:00 a 14:00 / 17:00 a 22:30 | Hotel Tucumán Center | SMT
Taller Ángeles de Papel | 10:30 | Museo Mercedes Sosa | SMT
Bus turístico Ciudadela | 11:00 | Laprida 50 | SMT
El Bus Turístico | 11:00 y 16:00 | Laprida 50 | SMT
Museo Arqueológico El Cadillal | 11:00 a 19:00 | Puerto Argentino | El Cadillal
Feria Lagoferiantes | 12:00 a 20:00 | 500 m de la rotonda | El Cadillal
Pileta Libre | 14:00 a 19:00 | Aero Club | Concepción
Bicicletas acuáticas | 14:00 a 20:00 | Lago San Miguel | SMT
Trekking + Plogging | 16:00 | Villa de Raco – Casa de la Cultura | Raco
Día del Percy Hill | 16:00 a 21:00 | Percy Hill | Yerba Buena
El Viaje de Shrek | 17:00 | Teatro Rosita Ávila | SMT
City Tour | 17:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo
Eco Fest | 17:00 a 01:00 | Casa Museo de la Ciudad | SMT
Feria de Artesanos | 17:00 a 23:00 | Parque Provincial | SMT
Feria de Emprendedores | 17:00 a 23:00 | Parque El Provincial | SMT
Tucumán Artesanías | 18:00 | Museo Folclórico | SMT
Feria Gourmet | 18:00 a 00:00 | Parque Guillermina | SMT
Paseo Gastronómico | 18:00 a 00:00 | Parque Provincial | SMT
Navidad en el Jardín | 18:00 a 01:00 | Predio Hilton | SMT
Remada a la luna llena | 19:00 | Dique Celestino Gelsi | El Cadillal
Feria de emprendedores | 19:00 | Av. Pedro Riera | Bella Vista
Fiesta del Gaucho | 19:00 | Complejo Democracia | Tafí del Valle
Inauguración de Temporada | 19:00 | Complejo Democracia | Tafí del Valle
Expo Navideña | 20:00 | Gimnasio Municipal | Monteros
Encendido del Árbol | 20:00 | Plaza San Martín | San Pablo y Villa Nougués
Noche de Milonga | 20:00 | Casa Museo de la Ciudad | SMT
Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 20:00 y 20:30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
Cristo Resplandeciente | 20:00 y 20:30 | Cristo Bendicente | San Javier
Paseo Navideño | 20:00 a 21:00 | Peatonal Congreso | SMT
Luces y Sonidos de la Independencia | 20:30 | Casa Histórica | SMT
Mundo Alegre | 20:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT
El viaje a nuestras raíces | 21:00 | Teatro Alfredo Guzmán | BRS
Despertar | 21:00 | Teatro Rosita Ávila | SMT
Concierto de Fin de Año | 21:00 | Plaza Mitre | Tafí Viejo
El Cascanueces | 21:00 | Teatro San Martín | SMT
Peña Cultural El Cardón | 22:00 | Las Heras 50 | SMT
Cena Show | 23:30 | Parrillada Gaucho | Concepción
Espectáculo Virgen del Carmen | | Paseo de la Veneración | Famaillá
Emprender Garden Fest | | SMT

Domingo

Trekking Desafío Soldado Maldonado | 07:00 | Comuna Soldado Maldonado | Monteros
Museo Arqueológico Los Menhires | 09:00 a 14:00 | El Mollar
Casa Histórica | 09:00 a 20:00 | SMT
Bus turístico | Desde 10:00 | Plaza principal | Tafí del Valle
Expo Mercado Navideño | 10:00 a 14:00 / 17:00 a 22:30 | Hotel Tucumán Center | SMT
Bus turístico Ciudadela | 11:00 | Laprida 1° cuadra | SMT
El Bus Turístico | 11:00 y 16:00 | Laprida 50 | SMT
Museo Arqueológico El Cadillal | 11:00 a 19:00 | Puerto Argentino | El Cadillal
Feria Lagoferiantes | 12:00 a 20:00 | 500 m de la rotonda | El Cadillal
Feria Navideña | 13:00 a 00:00 | Plaza Independencia | SMT
Pileta Libre | 14:00 a 19:00 | Aero Club | Concepción
Bicicletas acuáticas | 14:00 a 20:00 | Lago San Miguel | SMT
Paseo de artesanos | 17:00 | Parque Temático | Famaillá
Feria de Vinilos | 17:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT
Feria de Artesanos | 17:00 a 23:00 | Parque Provincial | SMT
Feria de Emprendedores | 17:00 a 23:00 | Parque El Provincial | SMT
La Feria Navideña | 18:00 | Calle San Martín | Tafí Viejo
Feria Gourmet | 18:00 a 00:00 | Parque Guillermina | SMT
Paseo Gastronómico | 18:00 a 00:00 | Parque Provincial | SMT
Navidad en el Jardín | 18:00 a 01:00 | Predio Hilton | SMT
Feria en el Parque 9 de Julio | 18:00 a 23:00 | Av. Soldati al 300 | SMT
Expo Navideña | 20:00 | Gimnasio Municipal | Monteros
La Voz de la Banda | 20:00 | Plaza Belgrano | BRS
Concierto de Fin de Año | 20:00 | Mercado Municipal | Tafí Viejo
Mapping: Aparición de la Madre de Dios | 20:00 y 20:30 | Gruta de Lourdes | San Pedro de Colalao
Cristo Resplandeciente | 20:00 y 20:30 | | San Javier
Paseo Navideño | 20:00 a 21:00 | Peatonal Congreso | SMT
Odisea Gala Show | 20:00 | Teatro Alberdi | SMT
Gala Fin de Año Coral EPAM | 20:00 | Teatro Alberdi | SMT
Mundo Alegre | 20:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT
Vieja Loca | 20:00 | Teatro Orestes Caviglia | SMT
Luces y Sonidos de la Independencia | 20:30 | Casa Histórica | SMT
Banda Municipal | 21:00 | Plaza principal | Aguilares
ShowChoirs | 21:00 | Teatro Rosita Ávila | SMT
El Cascanueces | 21:00 | Teatro San Martín | SMT
Salsa y Sabor | | Anfiteatro Los Tucu Tucu | El Cadillal
Ballet Oficial Cosquín | | El Cadillal

