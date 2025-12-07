Quiénes son los 150 chicos destacados por la Secretaría de la Juventud de Tucumán

La Secretaría de Estado de la Juventud a cargo de Melina Morghenstein entregó a LA GACETA el listado completo de los homenajeados con un resumen de sus antecedentes (Morghenstein explicó que eran 150, pero que había 137 menciones porque algunas eran colectivas). Ese organismo forma parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo titular, el ministro Regino Amado, participó en la entrega de certificados junto a otras autoridades de la Provincia. La ceremonia buscó poner en valor el esfuerzo cotidiano de jóvenes que, con trabajo silencioso o con logros resonantes, marcan diferencia y generan esperanza en sus comunidades.