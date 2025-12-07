Quiénes son los 150 chicos destacados por la Secretaría de la Juventud de Tucumán

En una tarde cargada de emoción y orgullo, el Teatro San Martín volvió a llenarse de aplausos para reconocer a quienes hoy construyen el futuro tucumano. En la 2ª Edición de Jóvenes Destacados, 150 chicos de toda la provincia fueron distinguidos por su esfuerzo, talento y compromiso en áreas tan diversas como el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación, el emprendedurismo y la solidaridad.
Los nombres de estos jóvenes destacados surgieron de propuestas realizadas por autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, universidades públicas y privadas, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, instituciones educativas y miembros del Consejo Provincial de Juventudes.
La Secretaría de Estado de la Juventud a cargo de Melina Morghenstein entregó a LA GACETA el listado completo de los homenajeados con un resumen de sus antecedentes (Morghenstein explicó que eran 150, pero que había 137 menciones porque algunas eran colectivas). Ese organismo forma parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo titular, el ministro Regino Amado, participó en la entrega de certificados junto a otras autoridades de la Provincia. La ceremonia buscó poner en valor el esfuerzo cotidiano de jóvenes que, con trabajo silencioso o con logros resonantes, marcan diferencia y generan esperanza en sus comunidades.
Los tucumanos destacados
1. Débora Mariel Uñate: jefa de Personal que se destacó por su desempeño y compromiso en la comuna de Escaba.
2. Luciano Castillo (MUNA Unicef): impulsa un programa de streaming que amplifica voces juveniles.
3. Integrantes de “El Club” – Fundación Tu Mano Amiga: grupo deportivo que transmite unión, respeto y superación.
4. Equipo Juventud Cruz Roja: realiza acciones humanitarias, promueve salud y actúa en emergencias.
5. Integrantes de la Organización Nosotros: acompaña a familias vulnerables con talleres y trabajo territorial.
6. We Are Subarashi Fest: organiza eventos geek culturales sin fines de lucro en toda la provincia especialmente dirigidos para "la comunidad friki".
7. Líderes de Innovación Sostenible: formaron a jóvenes en liderazgo ambiental y proyectos comunitarios.
8. Alumnos Secundaria Rodeo Grande: estudiantes de quinto y sexto año, quienes participan activamente en proyectos escolares de impacto social.
9. Los Dogos de Los Nogales: equipo campeón en múltiples ligas de rugby juveniles y mayores.
10. Academia Nuestra Señora de la Merced: campeones provinciales que representarán a Tucumán en el Festival Nacional de Malambo, que será en Laborde.
11. Integrantes de la Fundación Creando Sonrisas: brindan apoyo educativo, recreativo y alimentario en el Barrio el Sifón.
12. Sembradores de Vida: jóvenes cristianos que acompañan a niños con merendero y talleres preventivos en el Barrio 11 de Marzo.
13. Scouts Baden Powell: crearon una escuela de fútbol comunitaria para adolescentes sin club.
14. Escuela de Fútbol Barrio Jardín: espacio juvenil que entrena, contiene y acompaña a chicos del barrio.
15. Enrique y Tomás Olmos: estos hermanos músicos fueron una revelación en el concurso La Voz Argentina 2025.
16. Estefanía del Valle Urueña: periodista deportiva y referente de la Liga Departamental de Fútbol.
17. Zamira Haro: líder solidaria que impulsa proyectos comunitarios en Somos Futuro.
18. Alexis Cristofer Brito: divulgador de meteorología y referente climático en Aguilares.
19. Mariela Alejandra Moyano: trabaja con barrios periféricos desde la acción social.
20. Víctor Hugo Rodríguez: futbolista de trayectoria, que es una referencia dentro y fuera de la cancha.
21. Sergio Agustín González: futbolista destacado por compromiso y liderazgo en Concepción Fútbol Club.
22. Milagro Juárez: joven ambientalista activa en debates y proyectos comunitarios.
23. Nahuel Alejandro Mure: kickboxer campeón panamericano y clasificado al Mundial. Además, es participante activo de Muna Unicef.
24. Jimena Biscardi: reconocida por su entrega solidaria y compañerismo constante.
25. Facundo Mistretta: impulsor de programas de salud mental y orientación vocacional.
26. Magdalena Martínez: cantante y creadora de contenido en un streaming juvenil.
27. Sara Córdoba: estudiante destacada, líder de su centro de estudiantes e impulsora del streaming "Finjamos demencia".
28. Nicolás García Ibáñez: karateca sobresaliente por técnica y valores deportivos.
29. Matías Benjamín Páez: deportista múltiple y tallerista de karate.
30. Sharon Rodríguez: artista y líder estudiantil participante en un streaming juvenil, "Finjamos demencia".
31. Ignacio Paz: rey de los Estudiantes de Tafí Viejo, artista, deportista y referente juvenil del streaming, "Finjamos demencia".
32. Gabriel Urueña: DJ reconocido en el ambiente estudiantil.
33. Agustín Suárez: artista y militante activo en centros de estudiantes.
34. Tiziano Raineri: modelo y creador de contenidos juveniles.
35. Abel Agustín Flores: líder estudiantil y entrenador de voley infantil.
36. Franco Jesús Gutiérrez: joven carpintero con formación técnica múltiple.
37. Estefanía Raquel Ceballos: referente recreativa y territorial en el barrio El Sifón.
38. Martina Gómez: comunicadora juvenil en programas locales y en el streaming "Finjamos demencia".
39. Lihuen Castillo: reina de estudiantes de Tafí Viejo y creadora de contenidos.
40. Máximo Moreno: joven apasionado por la economía y participante en el streaming "Finjamos demencia".
41. Nahuel Mure: deportista y participante del streaming "Finjamos demencia".
42. Benjamín Zelarayán Escobedo: joven periodista escolar con trabajos en la prensa local.
43. Axel Abel Paúl (Diamons Crow): artista drag queen, activista y referente LGBTQI+.
44. Mauro Sánchez: árbitro con un trastorno del espectro autista que dirige en la Liga Tucumana.
45. Enzo Barrionuevo: gimnasta de selección, campeón nacional y panamericano.
46. Delfina Rodríguez: líder de Girl Up y participante de proyectos universitarios, como el podcast “Cátedra Abierta”.
47. Leandro Romano: enfermero y músico participante de La Voz Argentina.
48. Luis Décima: joven arquitecto que impulsa proyectos sociales y ambientales.
49. Marcos Díaz Barros: comunicador, árbitro y agente del Servicio Penitenciario.
50. Facundo Álvarez Villamil: atleta en silla de ruedas premiado por su perseverancia.
51. Ulises Romano: joven con discapacidad con experiencia laboral en la Municipalidad de Trancas y actuación en las Olimpíadas Especiales Tucumán.
52. Nadir Monachesi: karateca destacado desde la infancia.
53. Guillermo Zamorano: ejemplo de superación luego de atravesar por una cirugía cardíaca.
54. Víctor Alberto González: judoca de la selección nacional.
55. Luna Sofía de los Ángeles: bailarina folklórica con participación en el Festival de Cosquín.
56. Melani Ruiz: profesora cinta negra en kick boxing y full contact con participación estacada en torneos internacionales.
57. Bárbara Simón: activista en salud mental. Creó el programa "Acompañar a quienes acompañan".
58. Juan Martín Vera: tricampeón nacional de judo.
59. Maia Guadalupe Córdoba: instructora de taekwondo e influencer educativa infantil.
60. Maxi Chazarreta (Aragorn Drag): artista drag con fuerte presencia escénica.
61. Lucas Bernardo Barros: influencer con más de un millón de seguidores.
62. Facundo Abaca: destacado por la Municipalidad de Aguilares, y por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Físico, docente con trayectoria internacional y becario del Conicet.
63. Lourdes Mariana Abigail Victoria: física egresada con el mejor promedio de la Universidad Nacional de Tucumán. Trabajó en centros internacionales y obtuvo becas de perfeccionamiento.
64. Yonathan Isaías Coronel: karateca de Juan Bautista Alberdi, campeón en dos circuitos provinciales y subcampeón en el Torneo Clausura 2025 en Buenos Aires.
65. Jorge Emiliano Cáceres Rodríguez: joven de Leales comprometido con la comunicación en ODIS: coordina equipos, produce contenidos, y se destaca por su constancia y responsabilidad.
66. María Belén Costilla: abogada formada en la UNT, integrante de "Running El Cadillal", activa en gestión local y voluntaria en campañas ambientales.
67. Luis Fernando Ganami: politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires que volvió a Tucumán para trabajar en políticas públicas, investigación social y formación juvenil.
68. Nahir Yasmin Pacheco: físicoculturista que convirtió un problema de salud en motor de superación, ejemplo de disciplina y esfuerzo para otros jóvenes.
69. María Victoria Lanza: referente de Creando Sonrisas, lidera cocina y nutrición infantil, e impulsa campañas solidarias con organización y compromiso.
70. Rosario Josefina Artaza: ganadora del 16° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”, premiada por su creatividad y mirada crítica.
71. Lourdes Herrera: politóloga destacada en comunicación y gestión de proyectos, y coordinadora del área de Formación de Fundación Proponer.
72. Luis Marcelo Soria: atleta de fondo, campeón nacional U20 y récord provincial en 10 km.
73. Nicolás Gastón Silva: ejemplo de superación personal y espíritu emprendedor; se destaca por constancia y actitud motivadora.
74. Rosario Micaela Cajal: joven que transformó adversidades en oportunidades; reconocida por su espíritu solidario y resiliencia.
75. Gerónimo Villa Romano: mejor promedio de la escuela Media Fernando Pedro Riera con 9,14. Se destaca por su disciplina académica y compromiso personal.
76. Juan Manuel Villagra: campeón nacional de ciclismo infanto-juvenil 2025.
77. Florencia Micaela Vera: integrante de Somos el Futuro reconocida por compromiso sostenido y trabajo comunitario.
78. Solana Ríos: joven solidaria y dedicada, con fuerte compromiso social desde su espacio comunitario.
79. Lucas Ledesma: joven destacado por su esfuerzo constante y vocación de servicio hacia su comunidad.
80. Tobías Domínguez: integrante del Club Malvinas Argentinas. Es un referente deportivo que promueve valores y contención en su comunidad.
81. Sofía Rivero: referente del Club Malvinas Argentinas por su compromiso con el deporte, la disciplina y la formación juvenil.
82. Martina Solana García: representante provincial y primera representante nacional de estudiantes comprometida con la participación juvenil.
83. Gerardo González: presidente del primer consejo consultivo estudiantil de Banda del Río Salí e impulsor de mejoras para sus pares.
84. Lautaro Gabriel Toledo: presidente del centro de estudiantes de la Escuela Media Fernando Pedro Riera que organizó el primer interescolar de fútbol en Las Talitas.
85. Gastón Sbrocco: alumno destacado por proyectos de mejora comunitaria, conectividad e infraestructura escolar.
86. Máximo Aráoz: judoca desde los 2 años, campeón provincial e interprovincial, medallista sudamericano y alumno ejemplar.
87. Lucas Nuñez: reconocido por su rendimiento académico durante 2025, su disciplina y su compromiso deportivo.
88. Fabriccio Maldonado – Joaquín Soria Mansilla: referentes barriales de Creando Sonrisas, coordinan la logística y los datos del proyecto “Pisando Firme en el Sifón”.
89. Regina Alonso: participante del taller de fotografía estenopeica con una obra seleccionada para una muestra nacional.
90. Cristian Nicolás Ávila: cantante y compositor de Las Malojas, ganador de Tucumán Suena 2025.
91. Melissa Alderete: mejor promedio de 6° año de la Escuela Mariano Moreno.
92. Agustín Puchinque: músico joven que representa a Lules en eventos benéficos destacado por su esfuerzo y perseverancia.
93. Emilce Mercedes Bazán: estudiante del Instituto de Enseñanza Superior La Cocha y jurado en la Expo Rural de Palermo.
94. Benjamín Javier Mamani: mejor promedio del Colegio Santo Tomás.
95. Integrantes de la Escuela de Fútbol Taco Ralo: proyecto comunitario gratuito que contiene a más de 70 jóvenes, y logró títulos provinciales y regionales.
96. Aquiles Amargos: karateca tucumano con récord invicto, campeón en disciplinas de combate y exponente argentino en torneos internacionales.
97. Agustín Fernando Alexis Silva: joven viverista, emprendedor y productor agropecuario de Monteros.
98. Milagros Denise Lucena Nazar: mejor promedio de la Escuela Docencia Tucumana.
99. Martín Iván Guerrero: arquitecto de El Cadillal, autor de un proyecto ecológico-ambiental y referente comunitario.
100. Fabricio Joaquín Galván Barros: mejor promedio de la Secundaria Bicentenario, destacado en deportes y aspirante a ingresar a Ingeniería en Sistemas.
101. Nicolás Álvarez: primer escolta de la Promoción 2025 de la Federación de Bomberos Voluntarios del Norte de Tucumán.
102. Brisa Antonella Bordón: abanderada de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas.
103. Matías Adrián Correa: futuro profesor de Educación Física, bombero voluntario e instructor de taekwondo ITF.
104. Jimena Lizbeth Gómez Ramos: bombera voluntaria de Trancas y segunda escolta con uno de los mejores promedios. Estudia enfermería y trabaja en agricultura y gastronomía.
105. Matías Santiago Acosta Chávez: estudiante de Comunicación y mejor promedio de la Federación del Norte de Bomberos Voluntarios.
106. Lázaro Mario Noguera: entrenador más joven en ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
107. Santiago Agüero: ciclista con trayectoria nacional e internacional. Integró el seleccionado argentino y participó en el Mundial de Ruanda.
108. Rodrigo Alejandro Sánchez: campeón nacional de futsal con Cariocas, mejor jugador del torneo y convocado a la Selección Argentina.
109. Tobías Rojo: campeón argentino de lucha olímpica y medallista internacional.
110. Tomás Gabriel Salazar: integrante del equipo Halcón Vigía creador de un satélite ganador de la competencia CubeSat Universidad Tecnológica Nacional.
111. Pablo Tomás Escobar: miembro del equipo autor de un trabajo sobre pequeños satélites aplicados a sistemas educativos.
112. Cristian Darío Pérez: bombero destacado por su capacitación constante en salud y asistencia comunitaria.
113. Andrea Yanina Gramajo: cadete de la Escuela de Policía con excelencia académica, conducta ejemplar y destacada trayectoria deportiva. Porta la Bandera Provincial.
114. Daniela Milagros Soria: mejor promedio del Colegio Juan B. Justo.
115. Lorena Inés García Ross: abanderada del Instituto Técnico de la UNT y autora del mural institucional, reconocida por su excelencia y compromiso.
116. Sofía Odstrcil: estudiante y atleta destacada en hockey, seleccionada en el Plan Nacional de Talentos.
117. Alexia Sofía Pantalena: participante sobresaliente en proyectos NOA–NEA de química agropecuaria y agroindustrial.
118. Eowlyn Ornella Montenegro: alumna del Instituto Técnico de Aguilares, diseñó una mano robótica 3D comandada por sensor mioeléctrico.
119. Martina Natalia Frías: estudiante de la Escuela Técnica Vial con excelencia académica, compromiso social y fuerte sentido institucional.
120. Lisandro Fontana Lardies: karateca bicampeón sudamericano, medallista mundial y top 3 del ranking mundial 2025.
121. Facundo José Toscano: profesor de música, técnico en sonorización y pianista destacado por su excelencia académica.
122. Martina Díaz Santilli: destacada por la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión, y directora del corto "Souvenir" reconocido en circuitos nacionales e internacionales.
123. María Celeste Fuentes: destacada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, desarrolló un sonómetro IoT (internet de las cosas) de bajo costo para monitoreo de contaminación sonora urbana.
124. Hernán Rodolfo Espinosa: licenciado en Artes, artista visual que integra arte y tecnología, creador de proyectos interactivos y videojuegos educativos.
125. Enzo Rubén Marcial: destacado por la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, doctor en Geología; investigador del Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME) especializado en microscopía, ambiente y machine learning.
126. Lucas Bernabé Burt: de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, investiga el derecho a la ciudad. Su trabajo sobre arquitectura hostil ganó el primer puesto en el Semillero Latinoamericano de Derechos Humanos.
127. Clara Rocío Campero: de la Facultad de Educación Física de la UNT, jugadora de hockey en el Club Natación y Gimnasia.
128. Luciano Paola Royano: de la Facultad de Filosofía y Letras, referente del Hogar de Cristo, impulsa proyectos de comunicación comunitaria como “Radio Abundancia”.
129. Lourdes María Assis: mejor promedio de la Facultad de Odontología de la UNT, consejera estudiantil, becaria CIUNT y participante en proyectos de extensión comunitaria.
130. Nicolás Guillermo González: de la Facultad de Psicología, especialista en adicciones, doctor y docente universitario con publicaciones académicas.
131. Luciana Antonella Alanis: también de Psicología de la UNT, estudiante destacada por superar barreras derivadas de su discapacidad visual y por su compromiso social.
132. Melina Elizabeth Ponce: también de Psicología, reconocida por sus aportes en evaluación psicológica de niños en riesgo y por su impacto académico.
133. Franco Frías: ganador del concurso “Tucumán Suena 2025”.
134. María José Gómez: goleadora y capitana de hockey del Complejo Deportivo General San Martín de Simoca.
135. Lautaro Albornoz: mejor promedio destacado por la Secretaría de Juventud.
136. María Alzogaray: mejor promedio de la Escuela Docencia Tucumana.
137. Candela Scandaliaris Santillán: mejor promedio de la Escuela de Bellas Artes.
Más allá de los premios, la ceremonia dejó en claro que detrás de cada trayectoria hay una historia de esfuerzo, contención y oportunidades construidas junto a familias, escuelas, clubes, organizaciones sociales y la comunidad. Muchos de los jóvenes reconocidos son la primera generación en acceder a estudios superiores, otros sostienen proyectos sociales en sus barrios, y varios ya representan a Tucumán en competencias nacionales e internacionales. Cada mención funciona como un mensaje colectivo: el talento existe en todos los rincones de la provincia y merece ser acompañado.
La Secretaría de la Juventud que encabeza Morghenstein destacó que este reconocimiento no sólo busca celebrar logros individuales, sino también “encender vocaciones”, y visibilizar caminos posibles para otros chicos y chicas. En un contexto desafiante para la juventud, donde las oportunidades laborales, educativas y de bienestar no siempre están garantizadas, estos ejemplos funcionan como inspiración y punto de partida. Tucumán tiene mucho futuro y está en buenas manos.