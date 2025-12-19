Cómo saber si tenés anemia: señales de alerta, prevención y tratamientos

La anemia, una condición en la que el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, afecta a millones de personas en todo el mundo. Entre las más de 50 tipos de anemias, la más común es la anemia ferropénica, causada por una deficiencia de hierro. Esta forma de anemia puede tener un impacto significativo en la salud y la calidad de vida de quienes la padecen.