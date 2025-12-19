Alarma en las Fuerzas Armadas: tres militares se quitaron la vida en una semana

Una preocupante seguidilla de muertes en el ámbito militar encendió las alarmas en el Gobierno nacional. El fallecimiento de un soldado voluntario en Mendoza, ocurrido ayer, marcó el tercer caso de suicidio dentro de las fuerzas en apenas siete días, lo que obligó a las autoridades a activar protocolos de contención de urgencia y a profundizar la asistencia psicológica en los cuarteles.
La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, de 28 años, quien prestaba servicios en el Liceo Militar General Espejo. Lima se encontraba bajo licencia psiquiátrica desde hacía un mes y medio, con revisiones cada 15 días. Según el reporte policial, el joven se disparó en el pecho en su domicilio de Las Heras utilizando un arma de fuego que pertenecería a su padre, un efectivo del servicio penitenciario.
El hecho tiene un trasfondo complejo, ya que el mismo jueves, su pareja -ella también es soldado voluntario- se había presentado en el punto focal de género del instituto militar para denunciar a Lima por violencia de género. Aunque se activaron los protocolos de resguardo, el desenlace fatal ocurrió poco después. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.
"Mensaje de urgencia"
Ante la gravedad de la situación, el jefe del Ejército, teniente general Carlos Presti, ordenó que este fin de semana se difunda un video y material instructivo a todo el personal civil y militar del país. El objetivo es brindar herramientas para detectar, gestionar y contener situaciones de crisis de salud mental de manera temprana.
Además se informó que los Ministerios de Defensa y de Salud trabajan en la implementación de un convenio de cooperación técnica para fortalecer el acompañamiento profesional de los efectivos, un área que ha quedado bajo la lupa tras los recientes acontecimientos.
Una semana trágica
La muerte de Lima cierra una de las semanas más difíciles para la fuerza en materia de salud mental. Cabe recordar que el martes, un efectivo militar asignado a la custodia de la Quinta Presidencial fue hallado sin vida en un puesto interno. La causa es investigada por el juzgado de Sandra Arroyo Salgado.
En tanto que el miércoles, el suboficial principal Juan Pereira (50), con casi tres décadas de servicio, fue encontrado muerto en la Guarnición de Ejército Monte Caseros. La justicia federal de Curuzú Cuatiá investiga el hecho bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.
Asistencia al suicida: si usted o algún familiar o allegado está atravesando una crisis emocional, puede comunicarse de manera gratuita al 135 (desde Buenos Aires y GBA) o al 0800-345-1435 desde todo el país.