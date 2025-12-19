Alarma en las Fuerzas Armadas: tres militares se quitaron la vida en una semana

El hecho tiene un trasfondo complejo, ya que el mismo jueves, su pareja -ella también es soldado voluntario- se había presentado en el punto focal de género del instituto militar para denunciar a Lima por violencia de género. Aunque se activaron los protocolos de resguardo, el desenlace fatal ocurrió poco después. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras.