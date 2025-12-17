Hallaron muerto a otro soldado en un cuartel de Corrientes y analizan si se trató de un suicidio

La víctima fue identificada como Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio en la fuerza. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada en instalaciones de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes, con la intervención de Gendarmería Nacional.