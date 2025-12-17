Hallaron muerto a otro soldado en un cuartel de Corrientes y analizan si se trató de un suicidio

Un nuevo episodio trágico sacude al Ejército Argentino. Un suboficial principal fue hallado muerto este miércoles dentro de un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes, en un hecho que se conoció pocas horas después del fallecimiento de otro soldado en la Quinta Presidencial de Olivos y que reavivó la preocupación dentro del ámbito militar.
La víctima fue identificada como Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio en la fuerza. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada en instalaciones de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades y se activaron los protocolos correspondientes, con la intervención de Gendarmería Nacional.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien en un primer momento se manejó la hipótesis de un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y se aguarda el resultado de la autopsia para avanzar con mayores precisiones sobre lo ocurrido.
En paralelo, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. A través de un comunicado oficial, la fuerza expresó su profundo pesar por el fallecimiento y manifestó su acompañamiento a los familiares y camaradas del suboficial.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, también se refirió al hecho y expresó sus condolencias. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas”, señaló.
La muerte de un soldado en la Quinta de Olivos
El caso de Corrientes se conoció pocas horas después de otro episodio ocurrido en el ámbito militar. Un joven soldado del Ejército fue hallado sin vida mientras cumplía tareas de seguridad en uno de los puestos internos de la Quinta Presidencial de Olivos.
El militar fue identificado como Rodrigo Gómez, tenía 21 años, era oriundo de Misiones y pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Junto a su cuerpo se encontró un fusil FAL y, de acuerdo con los primeros informes, habría muerto tras efectuarse un disparo en la cabeza.
Tras ese hallazgo, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que intervino junto a personal de Seguridad Presidencial. La autopsia fue ordenada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.
Ambos hechos, ocurridos con escasa diferencia horaria, generaron conmoción dentro de las Fuerzas Armadas y mantienen en alerta a las autoridades, a la espera de los resultados forenses que permitan determinar con precisión las circunstancias de cada fallecimiento.