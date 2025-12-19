La emotiva historia detrás del gol de Santino, el hijo de Montillo, en la despedida del mediocampista

El adolescente ingresó en el segundo tiempo y, tras marcar, fue rodeado por excompañeros de su padre como Álvaro Fernández y Mauricio Victorino, quienes celebraron como si fuera una final. La ovación fue instantánea, visceral, y se sintió como el cierre perfecto de una historia que había empezado quince años antes, cuando la hinchada chilena organizó cadenas de oración por la salud del pequeño.