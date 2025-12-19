Pádel en Tucumán: del furor de los 90 al desafío de crecer como deporte

“Hubo traumatólogos que empezaron a decir que el pádel era malo para las rodillas”, cuenta, todavía con bronca. “Y no preguntaban nada. No preguntaban si tomabas clases, si usabas el calzado adecuado. La culpa era del deporte”. Mambrini no compra ese discurso. “¿Y el rugby? ¿Y el boxeo? ¿Eso no lesiona?”, se pregunta. Para él, el problema nunca fue el pádel, sino cómo se lo practica. Por eso, como profesor, se volvió exigente. “Soy lento, pero seguro. Hasta que no entendés el golpe, no te suelto”, dice. “Prefiero eso a que te lesiones”.