Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

En un mundo atravesado por tensiones comerciales, guerras económicas y nuevas alianzas internacionales, la economía global ya no se entiende como antes. En ese ámbito, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) lanzó la quinta edición de su Concurso de Ensayos, una convocatoria dirigida a jóvenes universitarios que quieran analizar cómo la fragmentación geoeconómica impacta en el comercio exterior de América Latina. Además del reconocimiento académico, hay premios en dólares, un viaje internacional y oportunidades de pasantías.
El certamen está organizado por la Dirección de Estudios Económicos del FLAR, y busca incentivar la investigación y la producción de conocimiento entre estudiantes de la región en temas clave para la macroeconomía latinoamericana y caribeña.
La edición 2026 propone como eje central el tema “Fragmentación geoeconómica y sus implicaciones sobre el comercio exterior de América Latina”, e invita a reflexionar sobre la reorganización de las relaciones económicas globales y sus efectos concretos en la región.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está abierta a estudiantes de pregrado de carreras como Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial y disciplinas afines, con interés en los desafíos económicos actuales de América Latina. El enlace para saber más información es: flar.com/v-concurso-de-ensayos-flar/
El proceso del concurso se desarrollará en tres etapas:
Primera instancia: se revisan todos los trabajos recibidos y se seleccionan los 30 mejores.
Segunda instancia: de ese grupo, se eligen los 12 ensayos con mayor puntaje, priorizando originalidad y aporte al tema.
Etapa final: el comité evaluador analiza de forma anónima los 12 trabajos finalistas. Los autores pueden ser convocados a una entrevista para defender su propuesta. De allí surgen los tres ganadores.
Premios y beneficios
Los mejores ensayos recibirán premios económicos y una experiencia internacional:
Primer premio: U$S 3.000
Segundo premio: U$S 2.000
Tercer premio: U$S 1.000
Además, los ganadores serán invitados a la ceremonia de premiación en Bogotá, Colombia. Quienes estén cursando los últimos semestres de la carrera también podrán acceder a prácticas profesionales o pasantías en la Dirección de Estudios Económicos del FLAR.
Cómo postularse
La postulación se realiza de manera online y tiene dos requisitos clave:
- Enviar el ensayo en formato PDF.
- Adjuntar un video de hasta 90 segundos en YouTube (puede estar en modo oculto) donde se resuma la idea central, la originalidad del trabajo y sus conclusiones principales.
La inscripción debe completarse exclusivamente a través del formulario oficial. No se aceptan envíos por correo electrónico. Para consultas, el FLAR habilitó el mail: concursosie@flar.net.
El 3 de junio de 2026 se conocerá el fallo del comité evaluador a través del sitio web del FLAR y de sus redes sociales.
En tiempos de cambios globales acelerados, pensar la economía desde una mirada joven y latinoamericana puede marcar la diferencia. Este concurso no sólo premia buenas ideas, sino que abre puertas a la investigación, la experiencia internacional y el debate sobre el futuro económico de la región. Una oportunidad para convertir el análisis académico en impacto real.