Un concurso de ensayos de economía dará premios de hasta U$S 3.000 y un viaje a Bogotá

En un mundo atravesado por tensiones comerciales, guerras económicas y nuevas alianzas internacionales, la economía global ya no se entiende como antes. En ese ámbito, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) lanzó la quinta edición de su Concurso de Ensayos, una convocatoria dirigida a jóvenes universitarios que quieran analizar cómo la fragmentación geoeconómica impacta en el comercio exterior de América Latina. Además del reconocimiento académico, hay premios en dólares, un viaje internacional y oportunidades de pasantías.