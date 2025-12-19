¿Google Maps o Waze?: cuál es la mejor aplicación para viajar

Tránsito en tiempo real: reacción versus previsión

Uno de los puntos donde más se nota la distancia entre ambas es la información sobre el estado del tránsito. Waze se apoya casi exclusivamente en los reportes de su comunidad: accidentes, embotellamientos, controles policiales o calles cortadas son informados por los propios usuarios y se reflejan de inmediato en las rutas sugeridas.