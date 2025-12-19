Secciones
EspectáculosFamosos

Evelyn von Brocke y Pilar Smith fueron expulsadas de Aptra: cuál fue el motivo

Un chat privado y una opinión sobre un evento iniciaron el debate sobre la continuidad o eliminación de las panelistas en Aptra.

Los socios de Aptra llevaron a cabo una votación y eliminaron a las panelistas. Los socios de Aptra llevaron a cabo una votación y eliminaron a las panelistas. Foto: Movilpress/Intrusos
Hace 2 Hs

Este jueves por la noche, se conoció la decisión de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) de expulsar a dos de sus socias: Evelyn Von Brocke y Pilar Smith. Aunque ambas fueron eliminadas por diferentes motivos, se solidarizaron mutuamente con la otra y sostuvieron que tomarán medidas legales en pos de revertir el suceso.

Aptra anunció los nominados a los premios Martín Fierro Federal Tucumán 2025

Aptra anunció los nominados a los premios Martín Fierro Federal Tucumán 2025

En principio, Von Brocke habría sido eliminada por teóricamente comentar de forma pública el patrimonio del periodista Marcelo Polino. “Me sentía asustado. Yo me acabo de mudar, tengo que entrar a mi casa y cualquiera escucha que yo tengo dos millones de dólares en mi casa, me espera y me cag** a patadas. Ahora me tengo que ir toda la temporada y tengo que dejar una casera en mi casa, es otro sueldo que tengo que pagar”, dijo Polino al respecto.

Smith, por su parte, habría sido expulsada de Aptra por criticar la última ceremonia de los Martín Fierro Latinos. “Yo lo veía venir bastante pelusa este Martín Fierro Latino, pero los últimos dos son los más bochornosos de la historia del premio y este último fue peor todavía. La técnica de afuera no es lo mismo que acá y allá es muy estricta y se notó la precariedad”, dijo Smith al respecto.

Qué dijeron Evelyn Von Brocke y Pilar Smith sobre la decisión de Aptra

Según trascendió, 29 socios de Aptra votaron para expulsar a Evelyn Von Brocke de Aptra y 12 para que pudiera continuar. Luego de la decisión, la panelista estuvo en diálogo con Ángel de Brito. “Hoy he sido censurada y no me siento a derecho en lo que ha sido Aptra. Este es el comienzo de muchas cosas porque mañana empieza a apelar mi abogada, Adriana Martínez. Ella tiene todo armado”, sentenció Von Brocke.

A su vez, indicó que su objetivo es lograr que se haga justicia y no seguir como socia de Aptra. “Un chat privado es un chat privado y si yo te digo a vos algo privado, es privado. Punto. Es así. Siempre los chats privados en mi vida fueron privados”, dijo en referencia a la información que se filtró sobre el momento en que expuso el patrimonio de Polino.

Pilar Smith se enteró en vivo, mientras charlaba con De Brito, de su expulsión, lo que le produjo gran enojo. “¡¿Por opinar?! ¡¿Por un Martín Fierro?! Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto. ¿Vivimos en democracia o no? Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. ¡Libertad de expresión! Dar la opinión de lo que se vio al aire, que fue horroroso”, fueron sus primeras palabras tras hacerse pública la decisión de Aptra.

Temas Marcelo PolinoÁngel de Brito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
1

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
3

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
5

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
6

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Comentarios