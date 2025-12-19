Evelyn von Brocke y Pilar Smith fueron expulsadas de Aptra: cuál fue el motivo

En principio, Von Brocke habría sido eliminada por teóricamente comentar de forma pública el patrimonio del periodista Marcelo Polino. “Me sentía asustado. Yo me acabo de mudar, tengo que entrar a mi casa y cualquiera escucha que yo tengo dos millones de dólares en mi casa, me espera y me cag** a patadas. Ahora me tengo que ir toda la temporada y tengo que dejar una casera en mi casa, es otro sueldo que tengo que pagar”, dijo Polino al respecto.