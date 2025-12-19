Evelyn von Brocke y Pilar Smith fueron expulsadas de Aptra: cuál fue el motivo

Este jueves por la noche, se conoció la decisión de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) de expulsar a dos de sus socias: Evelyn Von Brocke y Pilar Smith. Aunque ambas fueron eliminadas por diferentes motivos, se solidarizaron mutuamente con la otra y sostuvieron que tomarán medidas legales en pos de revertir el suceso.
En principio, Von Brocke habría sido eliminada por teóricamente comentar de forma pública el patrimonio del periodista Marcelo Polino. “Me sentía asustado. Yo me acabo de mudar, tengo que entrar a mi casa y cualquiera escucha que yo tengo dos millones de dólares en mi casa, me espera y me cag** a patadas. Ahora me tengo que ir toda la temporada y tengo que dejar una casera en mi casa, es otro sueldo que tengo que pagar”, dijo Polino al respecto.
Smith, por su parte, habría sido expulsada de Aptra por criticar la última ceremonia de los Martín Fierro Latinos. “Yo lo veía venir bastante pelusa este Martín Fierro Latino, pero los últimos dos son los más bochornosos de la historia del premio y este último fue peor todavía. La técnica de afuera no es lo mismo que acá y allá es muy estricta y se notó la precariedad”, dijo Smith al respecto.
Qué dijeron Evelyn Von Brocke y Pilar Smith sobre la decisión de Aptra
Según trascendió, 29 socios de Aptra votaron para expulsar a Evelyn Von Brocke de Aptra y 12 para que pudiera continuar. Luego de la decisión, la panelista estuvo en diálogo con Ángel de Brito. “Hoy he sido censurada y no me siento a derecho en lo que ha sido Aptra. Este es el comienzo de muchas cosas porque mañana empieza a apelar mi abogada, Adriana Martínez. Ella tiene todo armado”, sentenció Von Brocke.
A su vez, indicó que su objetivo es lograr que se haga justicia y no seguir como socia de Aptra. “Un chat privado es un chat privado y si yo te digo a vos algo privado, es privado. Punto. Es así. Siempre los chats privados en mi vida fueron privados”, dijo en referencia a la información que se filtró sobre el momento en que expuso el patrimonio de Polino.
Pilar Smith se enteró en vivo, mientras charlaba con De Brito, de su expulsión, lo que le produjo gran enojo. “¡¿Por opinar?! ¡¿Por un Martín Fierro?! Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto. ¿Vivimos en democracia o no? Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. ¡Libertad de expresión! Dar la opinión de lo que se vio al aire, que fue horroroso”, fueron sus primeras palabras tras hacerse pública la decisión de Aptra.