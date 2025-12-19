León XIV nombra un obispo con perfil social en Nueva York

León XVI eligió para el puesto a un hombre a quien ya conocía: se vieron en 2024 cuando el entonces cardenal Robert Prevost dio una charla en una parroquia de la diócesis de Joliet. Después, según Hicks contó a WGN News tras la elección de León, charlaron durante unos 20 minutos sobre el papa Francisco, la iglesia universal y el trabajo en su diócesis, y descubrieron que tenían mucho en común.