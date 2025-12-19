Secciones
Assange contra María Corina Machado: demanda a la Fundación Nobel
RIESGO. Según el fundador de WikiLeaks, los fondos del Premio Nobel podrían ser desviados “para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y de guerra”. RIESGO. Según el fundador de WikiLeaks, los fondos del Premio Nobel podrían ser desviados “para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y de guerra”.
Hace 3 Hs

El fundador de Wikileaks presentó una denuncia contra la Fundación Nobel tras la decisión de otorgar el premio de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Julian Assange afirma que el premio de 2025 representa un “desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco” y exige el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (cerca de 1 millón de dólares) a la galardonada.

La denuncia considera que la elección de Machado vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895 -que establece que el galardón debe concederse a quien haya realizado “el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y de la organización y promoción de congresos por la paz” -, debido a su respaldo a las acciones de Donald Trump en Venezuela. El presidente estadounidense, a quien Machado dedicó su premio, ha desplegado desde agosto una flotilla en el Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que ha causado al menos 87 muertos

