Assange contra María Corina Machado: demanda a la Fundación Nobel

La denuncia considera que la elección de Machado vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895 -que establece que el galardón debe concederse a quien haya realizado “el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y de la organización y promoción de congresos por la paz” -, debido a su respaldo a las acciones de Donald Trump en Venezuela. El presidente estadounidense, a quien Machado dedicó su premio, ha desplegado desde agosto una flotilla en el Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que ha causado al menos 87 muertos