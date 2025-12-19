El rugido de Ram llega al segmento medio: Brook Motors presenta la nueva RAM Dakota en Tucumán

El mercado automotor de la región suma un jugador de peso. Brook Motors, referente del sector en la provincia, anunció oficialmente el desembarco de la Nueva Ram Dakota. Se trata de una apuesta ambiciosa de la marca para conquistar el segmento de las pickups medianas, el más competitivo y de mayor volumen en el NOA.
La llegada de la Dakota no es un lanzamiento más; representa un movimiento estratégico para RAM. El objetivo es claro: ofrecer una alternativa robusta que herede el ADN de la icónica Ram 1500, pero con dimensiones que permitan una mayor agilidad tanto en el trabajo de campo como en el tránsito urbano de Tucumán.
Un puente entre dos mundos
La nueva pickup fue diseñada para ser el nexo perfecto entre las opciones compactas y las gigantescas "full-size". Según explicaron desde la concesionaria, el vehículo busca atraer a un perfil doble: el cliente que necesita una herramienta de trabajo incansable y aquel que valora el diseño premium y el confort de marcha.
"La llegada de la Dakota es un hito para nosotros. Estamos seguros de que su combinación de tecnología, diseño Ram, y la versatilidad de ofrecer distintas versiones como la Warlock y Laramie, nos posicionará fuertemente en el mercado local", destacó Marcos Sundblad, Gerente General de Brook Motors, durante el anuncio.
Seguridad, diseño y tecnología de vanguardia
Fiel a su legado de excelencia, la Nueva Ram Dakota no solo impresiona por fuera, sino que redefine la experiencia a bordo. El modelo que llega a los salones de Tucumán ha sido pensado como un ecosistema de confort y protección, ideal tanto para las exigencias del entorno urbano como para las travesías por el NOA:
- Seguridad Integral: Viene equipada con un robusto paquete de asistencias a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, control de estabilidad y múltiples airbags, garantizando la máxima protección para todos los ocupantes.
- Tecnología y Visión Total: El interior destaca por su central multimedia de última generación, pero la verdadera joya tecnológica es su sistema de cámaras con visión de 520 grados. Esta tecnología permite una perspectiva cenital y periférica completa del vehículo, facilitando maniobras de estacionamiento y el tránsito en caminos off-road complejos con total precisión.
- Diseño con ADN Ram: Su estética exterior combina líneas agresivas y aerodinámicas que imponen respeto en el camino, manteniendo la sofisticación característica de las versiones Warlock y Laramie.
- Confort de Primera Clase: Materiales de alta calidad y una insonorización superior en la cabina transforman cada viaje en una experiencia de lujo, con conectividad inalámbrica para smartphones y un sistema de sonido premium.
Planes a medida y exhibición
Entendiendo el contexto económico, Brook Motors ha dispuesto diversas facilidades para que los tucumanos puedan acceder a esta unidad. La comercialización se divide en dos grandes pilares:
1. Venta Convencional: Disponibilidad inmediata con opciones de financiación directa de fábrica a tasa 0%.
2. Plan de Ahorro: La Dakota se incorpora a la oferta de compra programada, permitiendo a los usuarios planificar su inversión a mediano plazo.
Para los entusiastas que deseen verla de cerca, la versión Dakota Warlock —caracterizada por su estética más agresiva y off road— ya se encuentra en exhibición en el salón principal de la Casa Central en Adolfo de la Vega 388.
La invitación está abierta para que los clientes realicen consultas y descubran por qué este modelo está llamado a ser el nuevo referente de las camionetas en la región.