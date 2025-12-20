Un estudio reveló que una hormona clave podría mejorar la memoria a largo plazo

Este hallazgo sugiere posibles implicaciones para comprender el rol de la oxitocina fisiológica en la enfermedad de alzhéimer, ya que favorecería la memoria de reconocimiento y podría contribuir a frenar el deterioro cognitivo. “Existe una creencia ampliamente reconocida de que la demencia tiende a avanzar más rápidamente en entornos donde las personas experimentan soledad o compromiso social limitado. Sin embargo, los fundamentos científicos de este fenómeno siguen siendo en gran medida difíciles de alcanzar. Nuestra investigación busca dilucidar el papel crucial de un entorno estimulante que activa la oxitocina en el cerebro, mitigando potencialmente la progresión de la demencia”, señaló Saitoh.