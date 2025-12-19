Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tango: encuentro “Abrazo tucumano”

Hoy y mañana tendrá lugar la cuarta edición del Encuentro Milonguero “Abrazo tucumano”, con la organización de Alejandra Viveka Cáceres y Martín Concha Méndez, quienes resaltan “el tipo de conexión que se genera en la danza, que lleva a un disfrute profundo, realmente cautivante, mágico”. Esta noche, la apertura será con el estreno local de la película “Osvaldo”, largometraje documental dirigido por Cáceres y Nicolás Artín sobre la vida y obra de Osvaldo Pugliese, en una función especial a las 19.30 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471). El filme tiene formato de road movie como un proyecto federal, con la participación de artistas y técnicos de 14 provincias en sus propios escenarios para mostrar que el tango existe en todo el país.