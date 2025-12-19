Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Propuestas vocales: dos opciones
La compañía Suite Ópera Tucumán despide su año con un concierto que incluye la obertura y arias de la ópera Don Giovanni de Mozart, el Magnificat de Vivaldi, canciones del género lírico pop y tradicionales villancicos navideños desde las 20.30 en el salón de Jockey Club de Tucumán (San Martin 451). En esta oportunidad participarán como músicos invitados el Ensamble Les Musicantes, de Santa María (Catamarca). La dirección de escena es de Nelson Valera Paul; la orquestal, de María Silvia Villa Armesto y la general, de María Silvia Soria. En tanto, la formación Índigo Coral que conduce Ricardo Steinsleger estará a la misma hora en la parroquia Inmaculada Concepción de Tafí Viejo, con entrada libre y gratuita.
Tango: encuentro “Abrazo tucumano”
Hoy y mañana tendrá lugar la cuarta edición del Encuentro Milonguero “Abrazo tucumano”, con la organización de Alejandra Viveka Cáceres y Martín Concha Méndez, quienes resaltan “el tipo de conexión que se genera en la danza, que lleva a un disfrute profundo, realmente cautivante, mágico”. Esta noche, la apertura será con el estreno local de la película “Osvaldo”, largometraje documental dirigido por Cáceres y Nicolás Artín sobre la vida y obra de Osvaldo Pugliese, en una función especial a las 19.30 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471). El filme tiene formato de road movie como un proyecto federal, con la participación de artistas y técnicos de 14 provincias en sus propios escenarios para mostrar que el tango existe en todo el país.
Folclore: de recorrida por las peñas
Chucho Iglesias llevará su canto norteño a Lo de la Paliza (Laprida 181), con un repertorio popular. El dúo de Karlos Roldán y Marcelo Florez será el número principal de El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), donde además estarán La Trinca, Las Vices del Chúcaro, Ritual Folk y David Robles. En El Cardón (Las Heras 50) el Mono Villafañe y Cacho Hendy despedirán el año entre zambas y chacareras. Q’ Tono, Pedro Sisali, Zoe Ruiz, Sonkoy Tucma y De Caña y Luna actuarán en La Escondida (Miguel Lillo 234). Desde las 19, en Casa Barrio (9 de Julio 1.032), estará la muestra de sus talleres culturales de cerámica, arte experimental y guitarra, con show posterior con La Banda del Río Salí, Que Sabé Vo y Brian Garzón.
Tréboles: música latina en CiTá
Vivi Vargas y Nancy Pedro en voces, Estela García en chelo y María Dip en guitarras conforman Tréboles, el cuarteto que recorre la música latina popular en sus distintas expresiones. Esta noche despedirán artísticamente el año desde las 21.30 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Banda municipal: concierto navideño
A las 20, en la plaza Independencia habrá un concierto de la Banda de Música Municipal “Maestro Luzbel Giacobbe”, con un repertorio popular y navideño. El acceso es libre y se suspende por lluvia.
Pesebre viviente: propuesta de la Fundación SUMA
SUMAndo Noches Mágicas es una de las iniciativas que lleva adelante la Fundación SUMA. En ese marco, hoy desde las 22 presentará el pesebre viviente “El Divino Niño” en la sala Punto de Conexión (San Luis 557), para recrear la llegada de Jesús al mundo, con guión de Mirta Cuarterón. Actúan Agustina Robledo, Abigail González, José Barrera, Norma Cañizares, Sergio Félix, Lionel Torino, Carolina Veron, Enrique Galván, Mónica Paliza, Álvaro Contar, Orly González, Javier Jiménez, Iara Alderete y Sebastihan de León, quien además es el director de la puesta. La entrada es a la gorra.
Letra y Música: “El eco de Narciso”
Una nueva edición del ciclo Letra y Música tendrá lugar esta noche, a las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720). Actuará “El eco de Narciso”, el dúo musical integrado por Silvio Rodríguez Aragón (guitarra y voz) y Aleja Torné (voz); mientras que Candelaria Rojas Paz compartirá su poesía. La entrada es gratuita.
Teatro: dos propuestas
El taller Pulso In-perfecto repondrá hoy a las 21 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) la obra “Sintonías de amor” -foto-, escrita y dirigida por Soledad Berrondo. “Es una comedia con música que te hará reír y divertirte, con escenas cargadas de emoción y conexión entre los personajes que se encuentran para vivir y experimentar el amor”, adelantan. Actúan Virginia Marder, Magui Grimaldi, Liliana Müller, Quique Toll, Francisco Viola, Alberto Pullita, Berta Vallejo,Claudia Mieras, Cristina Correa, Elina Aráoz, Esther Blanco, Gabriel Sánchez, María José Nadra, Luciana Cruz, Laura Slame, Leo Díaz, Norma Canelo, Savino Bertolli, Sergio Mansilla, Silvina Bicego, Susana Taberna, Susana Martínez y Viviana Cajal. También a las 21, en la Sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), será la última muestra del taller que dirige Raúl Reyes, con trabajos a cargo de Juliana Buzzaqui, Negra Leila Wahab, Lucila Ale, Sebastián Rolfo, Fabricio Lorenzetti, Luis Cossio, Mili Robles, Micaela Rodríguez, Samuel Cortez, María José Manzur, Duilio Rossaroli, Raúl Arismendi y Nicolás Rivas.
Rock y pop: alternativas en distintos espacios
El Bar Irlanda (Catamarca 380) trae dos propuestas para esta noche, con acceso gratis: en su escenario central, desde las 21.30 la banda tucumana Cleveland (integrada por Germán Lapaglia, Matías Morales, David Alejandro y Joaquín Casona) hará un homenaje a Babasónicos con sus mejores temas; mientras que en el patio acústico, a partir de las 23.45 estará Matías Saltor. LaRuth -foto- y Skaraway ofrecerán desde las 21 una Navidad Solidaria en La Gesta (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, cerca de EDET), con un alimento no perecedero como entrada. También gratis, El Peregrino presentará su primer EP “Demoníaco”, con tres canciones inéditas y como adelanto de su disco completo “Resiste corazón” en El Gola Rock (Marina Alfaro 955) a las 22. En Boris (San Juan 1.131) estarán las Dj’s Merlina y Milagros, y en Caprice (Chacabuco 437) habrá noche de cantautores con Puchenko, Deby Soad y Pichy Carrizo, entre otros.