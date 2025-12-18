Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La historia de Silvero con Vélez comenzó muy temprano. Según relató en la web oficial del club, su sueño de ser futbolista profesional nació a los cinco años: “En ese momento jugaba en un club de baby llamado Deportivo Tigre. Ahí me vio el coordinador de infantiles y le dijo a mi papá que me llevara a probar. Desde entonces, estoy en Vélez”. El esfuerzo sostenido tuvo su recompensa hace apenas dos semanas, cuando firmó la renovación de su contrato con la institución hasta 2028. “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, expresó el juvenil en su cuenta de Instagram.