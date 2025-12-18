Secciones
Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Con apenas 19 años, el defensor del Fortín se convirtió en noticia al blanquear su relación con Indiana Cubero.

Hace 40 Min

El nombre de Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvió a aparecer en los portales, aunque esta vez lejos de polémicas familiares y cerca de una historia que combina romance y fútbol. La adolescente sorprendió al hacer público su vínculo sentimental con Thiago Silvero, una de las jóvenes promesas de Vélez Sarsfield, el club que marcó a fuego la historia de su familia. La noticia se viralizó rápidamente y puso el foco no solo en la relación, sino también en la figura de un futbolista que aparece como uno de los proyectos más interesantes del semillero argentino.

Silvero tiene 19 años, nació el 18 de abril de 2006 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y prácticamente creció dentro de Vélez. Hoy integra el plantel de Primera División de uno de los clubes más tradicionales del fútbol nacional, que en la actualidad se destaca como una de las principales canteras de talentos del país. En el último Torneo Apertura 2025 disputó 11 partidos y acumuló 483 minutos en cancha, mientras que en la Reserva sumó 19 encuentros, consolidándose como una pieza habitual en las formaciones del Fortín y uno de los juveniles más observados.

Uno de los datos que más llamó la atención de medios y fanáticos es la coincidencia futbolística con su suegro: al igual que Fabián Cubero, Thiago se desempeña como defensor. “Poroto” es una figura histórica de Vélez, donde jugó durante más de dos décadas, disputó 633 partidos oficiales y conquistó siete títulos. Además, el club fue también el escenario del inicio del romance entre Cubero y Nicole Neumann, recordado por una icónica sesión de fotos realizada en la cancha del Fortín.

La historia de Silvero con Vélez comenzó muy temprano. Según relató en la web oficial del club, su sueño de ser futbolista profesional nació a los cinco años: “En ese momento jugaba en un club de baby llamado Deportivo Tigre. Ahí me vio el coordinador de infantiles y le dijo a mi papá que me llevara a probar. Desde entonces, estoy en Vélez”. El esfuerzo sostenido tuvo su recompensa hace apenas dos semanas, cuando firmó la renovación de su contrato con la institución hasta 2028. “Contento de renovar este vínculo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A mi familia, compañeros y amigos. Vamos en busca de más siempre. A seguir trabajando. La gloria le pertenece siempre a Dios”, expresó el juvenil en su cuenta de Instagram.

Su proyección también trascendió el ámbito local. Silvero fue una de las figuras destacadas de la Selección Argentina Sub-20, donde sumó minutos, experiencia internacional y cumplió uno de los grandes sueños de su vida: conocer a Lionel Messi. El encuentro, que inmortalizó en una foto compartida en redes sociales, fue celebrado por compañeros y seguidores, que ven en él a un futbolista con potencial de futuro.

En paralelo, su nombre comenzó a resonar con fuerza en el mundo del espectáculo luego de que Indiana Cubero blanqueara la relación en redes sociales. Fiel a su perfil bajo, la hija de Neumann sorprendió con un tierno posteo en el que el futbolista le dedicó un mensaje cargado de romanticismo. “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, escribió Silvero, dejando en claro el compromiso y la solidez del vínculo.

