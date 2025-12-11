Nicole Neumann no irá a la fiesta de 15 de su hija Allegra: qué dijo Fabián Cubero y por qué se tensó el vínculo

La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por un motivo sensible: la fiesta de 15 de Allegra, que el exfutbolista organizó durante los últimos dos meses. Aunque todo parecía encaminado para un evento familiar, finalmente se confirmó que Nicole no asistirá al festejo.
Por qué Nicole Neumann no estará en los 15 de Allegra
Según explicó Cubero, la decisión surgió luego de conversaciones tensas y varios desacuerdos acumulados en la dinámica parental.
“Algo se habló, pero se decidió que hagamos la fiesta y que viaje con la mamá. A la mamá le gusta viajar”, señaló Cubero, dejando en claro que no hubo un conflicto puntual por el evento, sino un desgaste previo que viene afectando el vínculo.
El exfutbolista fue directo al hablar del estado actual de la relación con su exmujer:
“Pasaron muchas cosas y no hay vínculo. Se cortó todo vínculo”.
Las razones que marcaron la distancia entre Cubero y Neumann
Cubero explicó que la decisión también se relaciona con incumplimientos de acuerdos previos: asistencia escolar, viajes y horarios pactados que, según él, no se respetaron.
Uno de los episodios más delicados ocurrió en las últimas vacaciones de invierno. Nicole habría regresado varios días más tarde de lo acordado, lo que impidió que Cubero viajara a Mar del Plata con sus hijas para despedirse de su padre, recientemente fallecido.
El rol de Mica Viciconte en el conflicto
Otro punto que volvió a tensar la relación fue el pedido de Nicole para que Mica Viciconte no se involucre en la polémica. Cubero defendió a su pareja:
“Mica se mantiene a un costado. Las veces que habló de más fue para defenderme”.
Además, destacó que los conflictos no afectan solo a la expareja, sino a todo el entorno familiar:
“Son situaciones que complican a toda la familia. Su hermano perdió la oportunidad de ir de vacaciones con sus hermanas”.
Un festejo atravesado por la distancia
La ausencia de Nicole Neumann en la fiesta de 15 de Allegra aparece como una consecuencia más de un vínculo deteriorado y de diferencias legales que vienen escalando desde hace años. Mientras Cubero intenta enfocarse en el evento y acompañar a su hija, la distancia entre los padres vuelve a quedar expuesta.
Todo indica que, si no hay cambios en la dinámica familiar, los conflictos podrían continuar durante el verano.