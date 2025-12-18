Así sobrevivió la policía que quedó varada en una tormenta y pasó cinco días sin agua ni comida

Un familiar de María José San Martín, la joven policía que fue hallada con vida este miércoles en Chubut tras permanecer cinco días desaparecida, contó cómo logró sobrevivir luego de quedar varada en medio de una tormenta de arena, sin agua ni comida.
María José San Martín era buscada desde el viernes por la noche, cuando el auto en el que viajaba quedó encajado en una zona desértica. Fue encontrada este miércoles por la mañana, caminando a unos 500 metros del vehículo, en cercanías de la zona de Río Seco, mientras intentaba llegar a la ruta.
Cómo logró sobrevivir cinco días en condiciones extremas
En medio de la conmoción por el hallazgo, un familiar de la joven policía brindó detalles sobre las medidas extremas que tuvo que tomar para mantenerse con vida.
“Hoy es un milagro. Cinco días sin agua, sin comida, caminando en la nada, y que aparezca con vida es algo increíble”, expresó en diálogo con el medio ADN Sur.
Según explicó, San Martín logró resistir gracias a los conocimientos adquiridos durante su formación policial. “Se estuvo hidratando como pudo, con manteca de cacao y su propia orina. Son reflejos propios de alguien que sabe cómo actuar en situaciones extremas”, señaló.
Qué dijeron los médicos sobre su estado de salud
Horas después del hallazgo, las autoridades brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el estado de salud de la joven.
El doctor Francisco Ferrari, del hospital de Sarmiento, indicó que María José San Martín se encuentra “estable” y en buen estado general. “Para lo que vivió, su estado clínico es bueno. Quizá esperábamos encontrarla en condiciones más graves”, sostuvo.
El profesional precisó que presenta deshidratación leve y algunas lesiones menores, pero aclaró que los estudios de laboratorio y los controles médicos arrojaron resultados normales. De continuar con esta evolución, podría recibir el alta médica este jueves.
Qué pasó antes de su desaparición en Chubut
La fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, explicó que la joven policía fue encontrada caminando, a unos 500 metros del lugar donde se había quedado varada, mientras intentaba llegar a la ruta.
De acuerdo a la reconstrucción oficial, San Martín viajaba junto a una compañera en un Renault Logan que quedó encajado en la arena. Sin señal de celular y en una zona que no conocían, ambas decidieron salir a pie para buscar comunicación.
“Intentaron subir a un cerro para conseguir señal. En ese momento se desató una fuerte tormenta de viento y arena y ahí es cuando María José pierde de vista a su compañera”, detalló la fiscal.
Qué fue lo primero que pidió al ser encontrada
Tras ser hallada este miércoles por la mañana, María José San Martín fue asistida por personal de salud y trasladada a un hospital.
“Lo primero que pidió fue agua. Un enfermero la vio y la trasladaron de inmediato. Estaba deshidratada”, confirmó la fiscal Barrionuevo.
Luego de cinco días de búsqueda y extrema supervivencia, la joven policía fue encontrada con vida, en un caso que conmocionó a la provincia de Chubut.