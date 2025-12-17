Secciones
Hallaron con vida a la policía desaparecida en Chubut tras sobrevivir cinco días a la intemperie

María José San Martín fue encontrada deshidratada y caminando hacia la ruta en la zona de "El Arenal".

Hace 13 Min

María José San Martín, la agente de policía de 25 años que permanecía desaparecida desde el pasado viernes en Chubut, fue hallada con vida esta mañana. Según confirmaron fuentes del caso, la joven presentaba un cuadro severo de deshidratación, pero pudo pedir ayuda por sus propios medios.

La fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, detalló el momento del hallazgo. "Fue encontrada en una zona llamada Río Seco, a unos 500 metros de donde se había perdido el rastro. Iba caminando hacia la ruta y lo primero que pidió fue agua", precisó. Tras ser asistida inicialmente por un enfermero en el lugar, fue trasladada de urgencia al hospital local.

La odisea en el desierto patagónico

El incidente comenzó el viernes por la noche. San Martín y su compañera viajaban en un Renault Logan gris hacia una empresa al norte del lago Colhué Huapi, a 70 kilómetros de Sarmiento, para realizar un relevo de guardia. Cerca de las 22.30, al ignorar la advertencia de un colega sobre el mal estado del camino, el vehículo quedó atascado en un banco de arena en una zona agreste conocida como "El Arenal".

Según reconstruyó la fiscalía, al día siguiente, sin señal de celular, las oficiales decidieron subir a un cerro para pedir auxilio. Sin embargo, una fuerte tormenta de viento y arena redujo la visibilidad a cero. En ese caos climático, se separaron. La compañera logró regresar al vehículo, donde esperó hasta ser rescatada el domingo, pero María José quedó a la deriva.

Un operativo contrarreloj

La búsqueda movilizó recursos por tierra y aire, que incluyeron drones, patrullas montadas, cuatriciclos y la colaboración de vecinos, dado que el terreno es descrito por los lugareños como "hostil y de difícil acceso". San Martín, quien había llegado a Sarmiento en julio, desconocía la zona.

"La zona del hallazgo había sido rastrillada desde ayer. Por ahora no habló mucho, pero agradecemos a las fuerzas y vecinos que colaboraron", concluyó la fiscal. 

