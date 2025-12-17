Hallaron con vida a la policía desaparecida en Chubut tras sobrevivir cinco días a la intemperie

La odisea en el desierto patagónico

El incidente comenzó el viernes por la noche. San Martín y su compañera viajaban en un Renault Logan gris hacia una empresa al norte del lago Colhué Huapi, a 70 kilómetros de Sarmiento, para realizar un relevo de guardia. Cerca de las 22.30, al ignorar la advertencia de un colega sobre el mal estado del camino, el vehículo quedó atascado en un banco de arena en una zona agreste conocida como "El Arenal".