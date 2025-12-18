Secciones
Riquelme quiere reforzar la defensa: Boca va a la carga por el capitán de uno de los grandes

El "Xeneize" apuesta a formar un buen equipo para su regreso a la Copa Libertadores, luego de dos años.

Hace 21 Min

Boca se mueve con decisión en el inicio del mercado de pases. Juan Román Riquelme sabe que no hay margen para la improvisación: el regreso a la Copa Libertadores, después de dos temporadas de ausencia, exige un plantel competitivo y jerarquizado. En ese contexto, y con la llegada de Marino Hinestroza prácticamente encaminada, el presidente "xeneize" puso el foco en reforzar una zona clave: la defensa central.

El nombre que aparece en el radar es fuerte y con peso propio en el fútbol argentino. Se trata de Gastón Hernández, capitán y referente de San Lorenzo. A los 27 años, el defensor viene de sostener un rendimiento alto en un año particularmente convulsionado para el “Ciclón”, tanto dentro como fuera de la cancha, y fue una de las pocas certezas en medio de un 2025 marcado por la inestabilidad institucional.

No es la primera vez que Boca posa los ojos sobre Hernández. El interés ya había existido en otro contexto, cuando Miguel Ángel Russo regresó al club para iniciar su tercer ciclo como entrenador y pretendió sumar a un jugador que conocía bien de su paso por Boedo. Aquella vez, la operación no prosperó. Hoy, el escenario es distinto.

La clave está en la crisis que atraviesa San Lorenzo. La reciente declaración de acefalía dejó al club sin conducción definida y abrió un signo de interrogación sobre el futuro de varios futbolistas importantes. Aunque Hernández tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 (renovó el vínculo el año pasado), su continuidad quedó atada a un panorama institucional todavía incierto.

Ese contexto es el que Boca observa con atención. La idea de Riquelme y su equipo de trabajo es sumar un marcador central más para afrontar la Libertadores, aun cuando Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa se hayan consolidado como dupla titular y el plantel cuente también con Nicolás Figal y Marco Pellegrino. La búsqueda apunta a elevar la competencia interna y a tener variantes de experiencia en un torneo que no admite errores.

Por ahora, no hubo contactos formales entre las dirigencias. El motivo es simple: en Boedo no hay interlocutores claros. Sin una conducción establecida, cualquier negociación de peso quedó en pausa. Ese escenario podría empezar a destrabarse en los próximos días, cuando San Lorenzo defina quién estará al frente de la CD Transitoria, una instancia clave para ordenar la gestión cotidiana y, eventualmente, sentarse a hablar de refuerzos y salidas.

El defenso del "Ciclón" se limita a esperar y a ver qué puede pasar con su futuro

Mientras tanto, el propio Hernández observa el tablero con cautela. Por un lado, San Lorenzo buscaría retenerlo para afrontar la Copa Sudamericana, apoyándose en su liderazgo y en su rol central dentro del vestuario. Por otro, aparece la posibilidad de dar un salto deportivo hacia Boca, con el atractivo de la Libertadores y la competencia en un plantel con aspiraciones altas. Incluso, no se descarta que vuelva a surgir alguna opción desde el exterior, como ya ocurrió en otros mercados.

En Boca, además, lo imaginan en una función algo distinta a la que ocupó este año en San Lorenzo. La evaluación interna lo proyecta más como primer marcador central, un rol que se ajusta a sus características físicas y a su capacidaBocad para ordenar la última línea.

Por ahora, todo está en etapa de análisis y espera. Pero el nombre está marcado, el contexto juega su partido y Riquelme sigue atento. En un mercado que recién comienza, Boca ya dejó en claro que no piensa quedarse quieto.

