Riquelme quiere reforzar la defensa: Boca va a la carga por el capitán de uno de los grandes

El nombre que aparece en el radar es fuerte y con peso propio en el fútbol argentino. Se trata de Gastón Hernández, capitán y referente de San Lorenzo. A los 27 años, el defensor viene de sostener un rendimiento alto en un año particularmente convulsionado para el “Ciclón”, tanto dentro como fuera de la cancha, y fue una de las pocas certezas en medio de un 2025 marcado por la inestabilidad institucional.