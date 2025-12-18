Secciones
DeportesFútbol

Marino Hinestroza, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca

El atacante confirmó su salida del club colombiano luego de ganar el título y un ex Boca anticipó la noticia en pleno festejo: “Ahí se los mando, cuídenlo”. Restan detalles contractuales, pero el acuerdo es inminente.

A UN PASO. Marino Hinestroza tendría todo arreglado para convertirse en el primer refuerzo de Boca para 2026. A UN PASO. Marino Hinestroza tendría todo arreglado para convertirse en el primer refuerzo de Boca para 2026.
Hace 1 Hs

Mientras el fútbol argentino entra en pausa, en las oficinas de Boca no hay descanso. Con la mira puesta en el regreso a la Copa Libertadores 2026, Juan Román Riquelme aceleró en el mercado de pases y ya tiene prácticamente abrochada a su primera incorporación. Se trata del colombiano Marino Hinestroza, quien tras consagrarse campeón en su país, envió señales inequívocas de que su futuro está en La Bombonera.

Fiel a su estilo de negociar "caso por caso", el presidente del "Xeneize" apuntó todos los cañones al extremo de 23 años. Si bien todavía resta pulir un detalle contractual menor, el acuerdo entre los clubes es casi total. Aunque no trascendieron cifras oficiales, la operación rondaría los seis millones de dólares (incluyendo bonos y objetivos), un monto considerablemente menor a los ocho millones que Atlético Nacional solicitaba meses atrás.

La confirmación viral de un ex Boca

Lo curioso de la negociación es que la "oficialización" no llegó mediante un comunicado, sino a través de un vivo de Instagram en medio de los festejos de Atlético Nacional, que viene de vencer a Independiente Medellín en la final de la Copa Colombia. Allí, Jorman Campuzano, ex volante central de Boca, abrazó a Hinestroza y soltó la primicia ante miles de seguidores.

"Ahí les mando, ahí les mando para la Argentina. Ahí les mando a los de Boca para la Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser, déjenlo ser", disparó Campuzano, confirmando lo que era un secreto a voces.

Minutos más tarde, el propio protagonista utilizó sus redes sociales para despedirse del "Verde" de Medellín, ratificando su salida. "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", escribió el delantero, cerrando un gran 2025 en el que anotó 7 goles en 55 partidos.

Cómo juega Marino Hinestroza

El extremo es una de las joyas del fútbol colombiano y este año se ganó la convocatoria de Néstor Lorenzo a la selección mayor, siendo parte del plantel en las Eliminatorias Sudamericanas. Su juego se caracteriza por arrancar recostado sobre la banda derecha para explotar su perfil o tirar la diagonal hacia el arco.

Para entender qué le puede aportar al equipo, vale la pena el análisis de Pablo Repetto, DT uruguayo que lo dirigió en Colombia y que trazó un paralelismo con dos viejos conocidos de nuestro fútbol: "Tiene cosas de Villa y Campaz. Es rápido, no tan rápido como Villa, y tampoco tiene la técnica de Campaz. Un poco de los dos, es un jugador completo".

Con el visto bueno desde Colombia y la gestión personal de Riquelme, todo indica que Hinestroza será la primera cara nueva de un Boca que quiere volver a ser protagonista en el continente.

Temas Club Atlético Boca Juniors
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

River venció a Chelsea y jugará la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid

River venció a Chelsea y jugará la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Leonel Di Plácido y el tesoro de la Hazaña de Quito: la historia detrás de una camiseta única

Leonel Di Plácido y el tesoro de la Hazaña de Quito: la historia detrás de una camiseta única

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
5

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
6

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Más Noticias
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

De Malasia al José Fierro: Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Comentarios