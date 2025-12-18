Marino Hinestroza, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca

Mientras el fútbol argentino entra en pausa, en las oficinas de Boca no hay descanso. Con la mira puesta en el regreso a la Copa Libertadores 2026, Juan Román Riquelme aceleró en el mercado de pases y ya tiene prácticamente abrochada a su primera incorporación. Se trata del colombiano Marino Hinestroza, quien tras consagrarse campeón en su país, envió señales inequívocas de que su futuro está en La Bombonera.
Fiel a su estilo de negociar "caso por caso", el presidente del "Xeneize" apuntó todos los cañones al extremo de 23 años. Si bien todavía resta pulir un detalle contractual menor, el acuerdo entre los clubes es casi total. Aunque no trascendieron cifras oficiales, la operación rondaría los seis millones de dólares (incluyendo bonos y objetivos), un monto considerablemente menor a los ocho millones que Atlético Nacional solicitaba meses atrás.
La confirmación viral de un ex Boca
Lo curioso de la negociación es que la "oficialización" no llegó mediante un comunicado, sino a través de un vivo de Instagram en medio de los festejos de Atlético Nacional, que viene de vencer a Independiente Medellín en la final de la Copa Colombia. Allí, Jorman Campuzano, ex volante central de Boca, abrazó a Hinestroza y soltó la primicia ante miles de seguidores.
"Ahí les mando, ahí les mando para la Argentina. Ahí les mando a los de Boca para la Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser, déjenlo ser", disparó Campuzano, confirmando lo que era un secreto a voces.
Minutos más tarde, el propio protagonista utilizó sus redes sociales para despedirse del "Verde" de Medellín, ratificando su salida. "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", escribió el delantero, cerrando un gran 2025 en el que anotó 7 goles en 55 partidos.
Cómo juega Marino Hinestroza
El extremo es una de las joyas del fútbol colombiano y este año se ganó la convocatoria de Néstor Lorenzo a la selección mayor, siendo parte del plantel en las Eliminatorias Sudamericanas. Su juego se caracteriza por arrancar recostado sobre la banda derecha para explotar su perfil o tirar la diagonal hacia el arco.
Para entender qué le puede aportar al equipo, vale la pena el análisis de Pablo Repetto, DT uruguayo que lo dirigió en Colombia y que trazó un paralelismo con dos viejos conocidos de nuestro fútbol: "Tiene cosas de Villa y Campaz. Es rápido, no tan rápido como Villa, y tampoco tiene la técnica de Campaz. Un poco de los dos, es un jugador completo".
Con el visto bueno desde Colombia y la gestión personal de Riquelme, todo indica que Hinestroza será la primera cara nueva de un Boca que quiere volver a ser protagonista en el continente.