Marino Hinestroza, a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca

Mientras el fútbol argentino entra en pausa, en las oficinas de Boca no hay descanso. Con la mira puesta en el regreso a la Copa Libertadores 2026, Juan Román Riquelme aceleró en el mercado de pases y ya tiene prácticamente abrochada a su primera incorporación. Se trata del colombiano Marino Hinestroza, quien tras consagrarse campeón en su país, envió señales inequívocas de que su futuro está en La Bombonera.