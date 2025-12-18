Quién es el "tucu" Mateo Lescano, la "joya" de River que brilló en la Messi Cup

Fuera del campo, Mateo habla con la calma de alguien que entiende que el ruido no siempre ayuda. Cuando le preguntan por sus sueños, no se apura. A corto plazo, mejorar, sostenerse y llegar a la Selección. A largo plazo, debutar en Primera con River y ganar un Mundial. Lo dice sin grandilocuencia. No porque le falte ambición, sino porque aprendió que los sueños grandes se caminan en silencio.