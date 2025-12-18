Nadie compra más imanes: el nuevo souvenir que, según Booking.com, arrasa entre viajeros

La tendencia crece entre los argentinos y refleja una forma distinta de viajar: más personal, más sensorial y menos estandarizada. Las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com refieren que las vacaciones dejan de seguir reglas fijas, y se adaptan cada vez más a los gustos y pasiones individuales. En ese camino, la gastronomía aparece como una de las experiencias más valoradas.