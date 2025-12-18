Este es el refugio favorito de las cucarachas que se encuentra en la mayoría de los hogares

Hay un electrodoméstico que funciona como un punto de atracción para los insectos en el hogar debido a las condiciones de su estructura. Este aparato conserva temperaturas elevadas tras el funcionamiento y acumula humedad en su interior. La presencia de partículas de alimentos y la falta de higiene frecuente en las ranuras externas facilitan que estos organismos encuentren allí un sitio para la permanencia.
El diseño de este electrodoméstico ofrece acceso a motores y circuitos donde los insectos establecen refugios. Estos espacios proporcionan oscuridad y protección contra factores externos, lo que permite el desarrollo de poblaciones en el área de la cocina. La proximidad con otras fuentes de suministros convierte a este equipo en un foco crítico para la dispersión de la plaga en la vivienda.
Por qué el microondas atrae cucarachas
Estos insectos seleccionan el microondas por la combinación de temperatura, ausencia de luz y disponibilidad de suministros. El interior del equipo conserva calor tras el proceso de calentamiento de productos, mientras que en los rincones, la base y las rejillas de ventilación quedan restos de materia orgánica. La estructura del aparato permite que estos organismos encuentren refugio en zonas de escasa visibilidad para los habitantes de la vivienda.
La ubicación del electrodoméstico también influye en la presencia de la plaga, ya que el espacio entre la parte trasera y los muros facilita el tránsito de los ejemplares. El acceso a los sistemas de ventilación y a los circuitos internos ofrece protección para el desplazamiento y la permanencia. De esta manera, el equipo se integra al circuito que los insectos utilizan para moverse por las superficies de la cocina sin interrupciones.
Cómo evitar que las cucarachas invadan el microondas
La prevención es clave. Para evitar que este electrodoméstico se convierta en un escondite, se recomienda:
-Limpiar el interior del microondas después de cada uso.
-Retirar y lavar regularmente la bandeja giratoria.
-Mover el aparato periódicamente para limpiar la parte trasera y el espacio inferior.
-Evitar dejar restos de comida o humedad acumulada.
-Revisar enchufes, cables y grietas cercanas, ya que las cucarachas aprovechan cualquier hueco para ingresar.