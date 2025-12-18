Secciones
LG PlayFuerte al medio

Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Desde las 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 37 Min

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. 

La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la propuesta deportivo de LA GACETA, se emite en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play Canal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
5

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
6

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Más Noticias
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

“Me tenía harto”, le habría dicho a la Policía el hombre que mató de 18 puñaladas a su hermano

“Me tenía harto”, le habría dicho a la Policía el hombre que mató de 18 puñaladas a su hermano

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Comentarios