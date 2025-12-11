Secciones
LG PlayFuerte al medio

Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Desde las 14 a 15 por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow, nuestra web y el canal oficial de YouTube de nuestro diario.

Hace 2 Hs

“Fuerte al medio” propone una manera distinta de vivir la actualidad deportiva. Un formato que no grita, que no repite fórmulas, que no llena el aire con lugares comunes. 

La idea es hablar de lo que pasa en las canchas, claro; pero también de lo que pasa alrededor: de los clubes, de los protagonistas, de las pasiones, de los dilemas y de todo lo que el deporte moviliza en nuestra provincia y más allá.

A partir de las 14, “Fuerte al medio”, la propuesta deportivo de LA GACETA, se emite en vivo por LG Play, por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y el canal de YouTube de nuestro diario.

Temas LG Play Canal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Mirá “Fuerte al medio”, el programa deportivo de LA GACETA

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
3

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
4

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
5

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
6

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Más Noticias
San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

La Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia

La Provincia podrá recuperar tierras fiscales usurpadas sin tener que recurrir a la Justicia

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Comentarios