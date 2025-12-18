El “empresario de Dios” será beato: el Vaticano aprobó un milagro atribuido a Enrique Shaw

Fundador y primer presidente de la ACDE en 1952, Shaw desarrolló una mirada pionera sobre el rol social de las empresas. Como director de Cristalerías Rigolleau, una de las principales industrias del país en la década del 50, promovió el bienestar de más de 3.000 trabajadores y sus familias, impulsó el cuidado ambiental y alentó políticas públicas que luego se plasmaron en leyes, como la de asignaciones familiares.