Del PDF a TikTok: cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de estudiar

La aplicación permite crear notas de tres maneras: pegando un enlace de YouTube, subiendo un archivo de audio o grabando en directo. El resultado son apuntes estructurados, con capítulos, subtítulos y conceptos clave que pueden editarse. Además, ofrece cuestionarios automáticos, tarjetas de memoria y traducciones en tiempo real en más de 100 idiomas. Cuenta con un pase Ilimitado pago, útil para quienes trabajan con audios o videos largos, aunque no reemplaza la lectura ni el estudio profundo.