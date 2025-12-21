Secciones
SociedadEducación

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

La iniciativa impulsada por la Universidad y el Servicio Penitenciario de Tucumán combina capacitación y desarrollo de alimentos para reforzar la nutrición en espacios de privación de la libertad.

ELABORACIÓN. Producto final del trabajo realizado durante la capacitación. ELABORACIÓN. Producto final del trabajo realizado durante la capacitación. / LA GACETA, MARIA JOSE MONTEROS
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad San Pablo-TPenal de Villa UrquizaServicio PenitenciarioPenal de Benjamín PazJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
2

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
3

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena
4

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán
6

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Más Noticias
Más de 50 talleres de verano gratuitos: cómo inscribirte y cuáles son las opciones

Más de 50 talleres de verano gratuitos: cómo inscribirte y cuáles son las opciones

Viajar desde Tucumán a Uruguay en auto: rutas, costos y requisitos clave

Viajar desde Tucumán a Uruguay en auto: rutas, costos y requisitos clave

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomás magnesio todos los días?

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

El tiempo en Tucumán: se espera un domingo caluroso, nublado y lluvioso

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Comentarios