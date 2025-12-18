Secciones
Vacaciones 2026: qué documentos necesitás para viajar al exterior y cómo sacarlos al menor costo

Es obligatorio presentarlos al iniciar el viaje o cruzar la frontera. La clave está en trámitarlos con tiempo para evitar pagar costos muy elevados.

Salir del país requiere una serie de documentos que son indispensable para hacer migraciones Salir del país requiere una serie de documentos que son indispensable para hacer migraciones
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Viajar al exterior requiere algo más que elegir destino y pasajes: contar con la documentación adecuada es un paso clave para evitar demoras, gastos innecesarios o incluso la imposibilidad de salir del país. Pasaporte, visas y otros trámites obligatorios forman parte de una lista que conviene revisar con anticipación, ya que los requisitos pueden variar según el destino y el tipo de viaje.

Además de saber qué documentos son indispensables, también es importante conocer cómo y dónde tramitarlos para reducir costos. Existen alternativas oficiales, plazos recomendados y gestiones que, hechas a tiempo, permiten ahorrar dinero y simplificar el proceso. ¿Qué papeles necesitás para viajar al exterior y las claves para obtenerlos al menor costo posible?

Vacaciones 2026: qué documentos necesitás para viajar al exterior y cómo sacarlos al menor costo

1. Documento Nacional de Identidad (DNI)
Los argentinos que viajen a países del Mercosur ampliado pueden hacerlo presentando únicamente su DNI. Este grupo incluye nueve naciones de América:

  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay
  • Venezuela

En estos destinos no se exige pasaporte, aunque su uso es opcional para quienes lo posean. En todos los casos, el documento elegido debe estar en regla. Migraciones especifica que el DNI o pasaporte debe:

- Corresponder al último ejemplar emitido.

- No presentar errores; de existir, se debe gestionar uno nuevo.

- Ser original, sin aceptar copias ni comprobantes de trámite.

- Estar en buen estado y permitir identificar claramente al titular.

Si es necesario renovar el DNI, conviene hacerlo con anticipación para evitar costos más altos. A diciembre de 2025, los precios vigentes son:

- $7.500 con envío postal regular.

- $16.000 con envío postal en 96 horas hábiles.

- $29.500 con retiro en mano en 24 horas hábiles.

- $40.500 con retiro en mano en 2 a 6 horas hábiles.

2. Pasaporte argentino

Para viajes fuera del Mercosur ampliado, el pasaporte argentino es obligatorio. El DNI no alcanza como documento de viaje.
En algunos países, como Estados Unidos, se exige además que el pasaporte no esté próximo a vencer y cuente con al menos seis meses de validez.

El Renaper ofrece distintas opciones de trámite, cuyos costos varían según la urgencia. A diciembre de 2025, los valores son:

- $70.000 con entrega postal regular.

- $150.000 con entrega postal en 96 horas hábiles.

- $250.000 con retiro en mano en 2 a 6 horas.

La validez del pasaporte es de 10 años para adultos y de 5 años para menores.

3. Visa del país de destino

Otro paso clave es confirmar si el país de destino exige visa y, en caso afirmativo, iniciar el trámite con tiempo. Migraciones dispone en su sitio web de un listado actualizado de los países que solicitan visado a ciudadanos argentinos.

Para viajar a Estados Unidos, por ejemplo, se requiere una visa que se incorpora al pasaporte y que, a partir de enero de 2026, tendrá un costo de 435 dólares para turistas.

4. Permiso de viaje para menores de edad
En determinados casos, los menores de 18 años necesitan una autorización especial para salir del país, además de su DNI o pasaporte vigente.
Este permiso es obligatorio si:

- Viajan con uno solo de sus padres.

 -Viajan con otro adulto, sin sus padres.

- Viajan solos.

La autorización puede tramitarse en Migraciones, con estas modalidades:

- Normal: 10 días hábiles, $10.000.

- Exprés: 48 horas hábiles, $20.000.

- Al instante: hasta 2 horas, $30.000.

El permiso puede emitirse para un solo viaje, por un tiempo determinado o hasta la mayoría de edad. También se puede gestionar a través de un escribano, incluso con opciones personalizadas, a distancia o durante fines de semana.

5. Documentos del vehículo y del conductor
Quienes viajen en vehículo propio o ajeno a un país vecino deberán llevar, además de su documentación personal:

- Licencia de conducir vigente.

- Cédula o título del vehículo.

- Autorización del titular si el vehículo no es propio.

- Seguro vigente con cobertura internacional.

