Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Araceli González volvió a quedar en el centro de la agenda mediática y, con ella, reaparecieron capítulos del pasado que parecían archivados. Su reciente paso por el programa de Mirtha Legrand, marcado por un momento de fuerte emoción, reactivó la historia personal y profesional que la une a Adrián Suar y que, con el correr de los años, nunca terminó de cerrarse del todo.
A partir de ese episodio televisivo, en los programas de espectáculos se desempolvaron versiones antiguas y rumores que habían circulado durante el matrimonio de la actriz y el productor. Una de las voces que aportó detalles fue Marcela Tauro, quien recordó una situación que en su momento generó comentarios en los pasillos de la farándula.
Desde su experiencia cubriendo aquel casamiento, la periodista señaló que existía un clima extraño y la presencia de una mujer que despertaba murmullos. Según relató, se trataba de una actriz reconocida, hoy casada con otra persona, a quien muchos vinculaban sentimentalmente con Suar en medio de idas y vueltas que atravesaba la pareja. Tauro aclaró que, por entonces, González y Suar atravesaban discusiones y separaciones intermitentes, lo que alimentó las especulaciones.
Más allá de esos rumores del pasado, el conflicto actual entre ambos tendría un origen distinto. De acuerdo a lo que se comentó en televisión, el distanciamiento responde principalmente a desacuerdos económicos que tensaron definitivamente la relación. Si bien comparten un hijo, el vínculo personal estaría prácticamente cortado por decisión del productor.
Tauro deslizó, no obstante, que el costado emocional sigue latente. El llanto de González en pantalla reavivó la idea de que hay heridas que no terminaron de cerrar, pese al paso del tiempo. A eso se sumó el malestar de la actriz con la producción del programa de Mirtha Legrand, ya que —según su versión— había pedido que ese fragmento no saliera al aire, algo que finalmente no ocurrió y le generó un profundo disgusto.