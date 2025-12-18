Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Tauro deslizó, no obstante, que el costado emocional sigue latente. El llanto de González en pantalla reavivó la idea de que hay heridas que no terminaron de cerrar, pese al paso del tiempo. A eso se sumó el malestar de la actriz con la producción del programa de Mirtha Legrand, ya que —según su versión— había pedido que ese fragmento no saliera al aire, algo que finalmente no ocurrió y le generó un profundo disgusto.