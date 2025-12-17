Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

Sin embargo, reconoció que 2025 fue un año complejo para los comerciantes. “Las tres fechas fuertes -Día del Padre, Día de la Madre y Día del Niño- tuvieron caídas de ventas o, en el mejor de los casos, se mantuvieron en una meseta. Hoy tenemos las mismas unidades vendidas que el año pasado, pero con otra inflación, lo que implica una baja real de entre el 28 y el 30%”, detalló.