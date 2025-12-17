Secciones
Los comercios del microcentro tendrán horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán difundió el esquema de atención para los días previos a las fiestas.

Hace 1 Hs

A ocho días de la Navidad, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán dio a conocer los horarios especiales de atención que regirán en los comercios del microcentro durante las fiestas de fin de año. La medida alcanza principalmente a locales de galerías y zonas de mayor circulación comercial.

En diálogo con LA GACETA, la presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, explicó que diciembre es un mes clave para el sector. “Para nosotros representa entre un 20 y un 30% de la facturación del año, por lo tanto es muy importante poder mejorar e inyectar movimiento comercial”.

Sin embargo, reconoció que 2025 fue un año complejo para los comerciantes. “Las tres fechas fuertes -Día del Padre, Día de la Madre y Día del Niño- tuvieron caídas de ventas o, en el mejor de los casos, se mantuvieron en una meseta. Hoy tenemos las mismas unidades vendidas que el año pasado, pero con otra inflación, lo que implica una baja real de entre el 28 y el 30%”, detalló.

Menos horarios extendidos

Coronel señaló que, a diferencia de otros años, en esta oportunidad habrá menos días con horario extendido, debido a la situación económica del sector. “Antes se trabajaba dos días previos al 24 o al 31 hasta las 9.30 o 10 de la noche. Este año los comerciantes decidieron no abrir los lunes con horario extendido, y concentrarlo solo en algunos días puntuales”, explicó.

Además, indicó que muchos negocios no pudieron reforzar sus planteles. “Generalmente en esta época se contrataba personal extra por el mayor movimiento. Hoy la mayoría no puede hacerlo porque no hay ventas que lo justifiquen. Si un comercio abre, es porque hay ventas, y este año eso no está ocurriendo”.

Horarios de atención por Navidad

Según lo informado por la Cámara de Comercio, los horarios serán los siguientes:

Lunes 22: horario habitual, con cierre a las 21.30.

Martes 23: horario corrido y extendido, de 9.30 a 21.30.

Miércoles 24: atención hasta las 17.00 o 17.t30, cumpliendo la jornada laboral de ocho horas.

Horarios por Año Nuevo

En cuanto a los últimos días del año, Coronel precisó:

Miércoles 31: la mayoría de los comercios atenderá hasta las 14, debido a la menor demanda prevista para esa jornada.

Expectativas moderadas y reclamo por competencia desleal

La titular de la Cámara también se refirió al contexto general del consumo y a los factores que afectan a las ventas. Si bien reconoció el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, remarcó la necesidad de competir en igualdad de condiciones. 

“Los comerciantes tenemos que adaptarnos a las ventas digitales, pero también es fundamental que compitamos lealmente. Un local a la calle paga impuestos, alquileres y empleados, y eso no ocurre en la venta ilegal o informal”, advirtió.

Finalmente, expresó su expectativa de que el movimiento repunte en los próximos días. “Esperamos que el fin de semana y los días previos a Navidad traigan algo más de actividad, aunque está claro que el centro ya no muestra el colapso de otros años”.

