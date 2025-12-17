Loly Antoniale reapareció en Argentina junto a su marido y una foto se volvió viral

Loly Antoniale volvió a aparecer públicamente luego de un prolongado silencio mediático y digital. A un año y medio de su misteriosa ausencia de las redes sociales, la modelo regresó a la Argentina y una foto junto a su marido se volvió viral en las últimas horas. La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien le dio la bienvenida al país desde su programa El ejército de LAM (América).
“Hace un mes que está entre nosotros, siempre viene para las fiestas en general a pasar con su mamá en Córdoba. Pero ahora vino con el marido”, señaló el conductor, al aportar detalles sobre la presencia de Antoniale en el país. Según explicó, la modelo habría llegado hace varias semanas y decidió instalarse en Córdoba para compartir las celebraciones familiares.
De Brito repasó la historia personal de la mediática, quien se casó con Walter Mercuri, un argentino que trabaja como representante de reconocidos cantantes, y se radicó definitivamente en Miami. En ese contexto, mostró una imagen actual de la pareja en la que también aparece el músico mexicano Marco Antonio Solís.
“Y ahora lo trajo acá a Córdoba, se ve que vinieron a pasar todas las fiestas. Tenemos una foto porque estuvieron dando vueltas. El de la izquierda es el marido”, indicó el periodista, antes de cerrar con una frase que volvió a despertar intriga: “Así que bueno, ahí anda Loli de Mercuri, dando vueltas y sin contestar los llamados”.
Quién es Walter Mercuri
Desde su separación de Jorge Rial y su decisión de exiliarse en Miami, Loly Antoniale optó por un marcado bajo perfil. Si bien durante un tiempo compartió aspectos de su vida cotidiana en redes sociales, evitó hacer público uno de los hechos más importantes de su vida: su casamiento.
Fue en marzo de 2022 cuando Andrea Taboada reveló que la modelo había contraído matrimonio en plena pandemia. Según detalló al aire de LAM (América), la boda se realizó el 21 de septiembre de 2020 y se mantuvo en absoluto secreto. En ese momento, la panelista contó que Antoniale estaba en pareja con Walter Mercuri, un argentino dedicado a la representación de artistas, entre ellos figuras internacionales como Marc Anthony y el dúo Wisin y Yandel.
Al analizar las posibles razones del hermetismo, Ana Rosenfeld deslizó que “en Estados Unidos mucha gente se casa por los papeles”, aunque aclaró que no sabía si ese había sido el caso de la modelo, dejando abierta la posibilidad de que esa fuera una de las causas del perfil bajo.
Por su parte, Nazarena Vélez aportó más detalles tras comunicarse con una persona del entorno de la pareja. Según contó, no hubo una fiesta concurrida y durante la ceremonia solo estuvo presente la madre de Loly Antoniale.
Hoy, con su regreso al país y una imagen que volvió a ponerla en el centro de la escena, la figura de la modelo vuelve a generar interés, manteniendo intacto el misterio que rodea su vida personal desde hace ya varios años.