Loly Antoniale reapareció en Argentina junto a su marido y una foto se volvió viral

Fue en marzo de 2022 cuando Andrea Taboada reveló que la modelo había contraído matrimonio en plena pandemia. Según detalló al aire de LAM (América), la boda se realizó el 21 de septiembre de 2020 y se mantuvo en absoluto secreto. En ese momento, la panelista contó que Antoniale estaba en pareja con Walter Mercuri, un argentino dedicado a la representación de artistas, entre ellos figuras internacionales como Marc Anthony y el dúo Wisin y Yandel.