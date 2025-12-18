Cartas de lectores: Llamadas al 911

En sucesivas ocasiones por seguridad y emergencia me veo obligada a pedir ayuda al 911, ya que en barrio Victoria deambulan adolescentes en horas de la noche haciendo daño, tirando piedras y varias cosas más...y también a cualquier hora del día. El asunto es que el 911 no acude a las emergencias, dejando desprotegidos a vecinos que necesitan el descanso. ¿Para qué están? ¿Cuál es su función? El día 17 del corriente a la 1 de la mañana llamé, con temor de estas pandillas callejeras y no acudieron. Pero lo sorprendente que si volvés a llamar o a insistir te bloquean la llamada; solo podes llamar una vez y tampoco queda el registro de la hora que llamaste en el celular. Esta situación la observé en varias ocasiones y varias llamadas.