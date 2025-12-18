Una mirada sobre los problemas crónicos del agro

Conviene atender esta mirada superadora de la contingencia, pues al mismo tiempo que se ha trazado un panorama del devenir de la industria y del acompañamiento que han tenido las investigaciones -en este sentido, se está discutiendo ahora si se va a dar pago de regalías por las semillas- se plantean las discusiones que deben darse en el marco de esas políticas. Es decir, que se pueda coordinar los intereses de los diferentes sectores de la agroindustria, que muchas veces parecen quedar librados a la ley de la selva (con el agua, por ejemplo), en el marco de un Estado que, como señaló Ploper, debe priorizar los gastos y planificar de manera adecuada.