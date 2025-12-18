Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Textos dispersos: encuentro en el Centro Cultural Mercedes Sosa
María José Medina y Lucía Dzienczarski compartirán experiencias vinculadas a la escritura y la creación artística esta noche, desde las 20, en el Centro Cultural Mercedes Sosa (9 de Julio 720). “Textos dispersos” es una propuesta pensada para el intercambio de ideas y miradas y abierta al público, diseñada como una zona de encuentro para reflexionar en conjunto, con entrada gratuita. No se suspende por lluvia.
Poesía en vuelo: actividad en el Museo Folklórico
Esta noche se realizará el 5° Encuentro de Poetas Tucumanos “Poesía en vuelo”, a partir de las 20 y en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565), con acceso libre. Organizado por la Asociación Civil y Cultural Nuestra Identidad, y auspiciada por el Ente Cultural, la agenda contempla música, danza y textos de artistas de Monteros, Tafí Viejo, Bella Vista, Juan Bautista Alberdi, Lastenia, Colombres y San Miguel de Tucumán, junto con artesanos de Cruz Alta.
Danza: funciones de academias en el San Martín y en Puerto Libertad
“Enredados. Un sueño ideal” es el espectáculo que los alumnos y alumnas del Estudio de Ballet Paula Runco presentarán a las 16.30 y a las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). “Invitamos a recorrer una historia donde la danza, la fantasía y la emoción se entrelazan en un universo onírico a través del movimiento y la expresividad corporal, para construir un relato sensible que pone en juego los deseos y los vínculos”, se adelanta. En tanto, a las 21 llegará al Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) “Un grito de danza”, la gala de fin de año de las escuelas Pura Danza y Grito Verde, con la dirección de Alejandro y Sandra Campero.
Jazz: Melina Imhoff canta en CiTá Abasto de Cultura
Melina Imhoff (foto) es una de las voces locales más identificadas con el jazz, y esta noche demostrará su talento en el recital con versiones de clásicos del género a las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). Estará acompañada por Humberto Salazar y por Nicolás Tula.
Bubular: show en el barrio Lola Mora
Hoy a las 10.30, en el marco del ciclo “Teatro en los barrios” que organiza la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y como parte del proyecto Somos Más en Territorio, se presentará el show de burbujas de “El mundo de Burbular”, en el barrio Lola Mora (pasaje Ricardo Balbín al 600). La entrada es libre y se suspende por lluvia.
Teatro: función en la sala Luis Franco
Lucila Ale, Sebastián Rolfo, Samuel Cortez, Raúl Arizmendi, María José Manzur, Milagros Robles, Micaela Rodríguez, Negra Wahab, Duilio Rossaroli, Fabricio Lorenzetti y Luis Cossio protagonizarán a las 21 la muestra de teatro del grupo de la Sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), que conduce Raúl Reyes.
Rock, pop y tango: músicos tucumanos en vivo
Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) recibirá esta noche a La Llorona y su Jardín de Dragones, Ayahuasca Trip y Natalia A, en un encuentro entre pop y rock tucumanos, que será completado por Salamanca Set y Las Mamas. En el Restó Boris (San Juan 1.131) actuará Desierto Blanco. Para los tangueros, a las 22 estarán Luis Gómez Salas y Luis Diez en la hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo, y Julián Morel en el bar Florencia (Balcarce 704), para celebrar el cumpleaños de Orlando Navarro a la medianoche.
Muestra: exposición en Estudio Maleza
La muestra de los talleres anuales de Estudio Maleza, enfocados en la exploración, la práctica artística y el aprendizaje, se habilitará a las 19 en avenida Mate de Luna 1.417, con obras de María Marta Albornoz, Adela Molina, Claudia Fernández, Adriana Guerrero, Raquel Zeitune, Fernanda Pérez, Verónica Brito y Raquel Pastor, a cargo de Eugenia Correa, Aylén Ferullo y Emiliano D’Amato Mateo.
A beneficio: concierto de la orquesta Tempo
La orquesta sinfónica tucumana independiente Tempo ofrecerá hoy su Concierto Solidario de Navidad a las 20.30 en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), dirigida por Marcela Roselló. La entrada es una contribución destinada a la fundación Un Mundo Diferente, con productos como pan dulce, budín, maní con chocolate, postres, turrones y garrapiñadas. El repertorio estará integrado por música latinoamericana y navideña, con un recorrido por ritmos caribeños, bossa nova, danzón, mambo, temas de películas y composiciones famosas. La agrupación regresa al escenario donde debutó hace dos años, con una presentación también a beneficio.