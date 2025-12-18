Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Danza: funciones de academias en el San Martín y en Puerto Libertad

“Enredados. Un sueño ideal” es el espectáculo que los alumnos y alumnas del Estudio de Ballet Paula Runco presentarán a las 16.30 y a las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601). “Invitamos a recorrer una historia donde la danza, la fantasía y la emoción se entrelazan en un universo onírico a través del movimiento y la expresividad corporal, para construir un relato sensible que pone en juego los deseos y los vínculos”, se adelanta. En tanto, a las 21 llegará al Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) “Un grito de danza”, la gala de fin de año de las escuelas Pura Danza y Grito Verde, con la dirección de Alejandro y Sandra Campero.