Tucumán Polo LD se quedó con el Circuito Norte y va por el gran desafío en Buenos Aires

“Sin dudas de que el Circuito Norte es uno de los torneos más importantes que se disputan en el interior del país, ya que otorga una plaza para competir en Buenos Aires, lo que genera una enorme expectativa y un alto nivel de competencia. Los equipos que participaron fueron sumamente competitivos, lo que se reflejó en partidos intensos y de gran jerarquía. El torneo fue exigente desde lo deportivo y lo organizativo, con la participación de siete equipos y una definición en solo cinco días. Afortunadamente, el clima acompañó, porque pese a las lluvias, las canchas respondieron en excelentes condiciones, permitiendo el desarrollo del juego al más alto nivel”, agregó el experimentado polista.