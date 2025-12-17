Tucumán Polo LD se quedó con el Circuito Norte y va por el gran desafío en Buenos Aires

Tucumán Polo LD se consagró campeón del Circuito Norte de polo y será el representante de la región NOA en la Copa República, el torneo más federal del calendario argentino, que se jugará en marzo del próximo año en Buenos Aires.
El equipo integrado por Bautista García, Federico Pasquini, Segundo Pasquini y Mateo Forestello venció por 11 a 9 a La Arisca, en un partido de alto nivel. García mostró un gran nivel en el partido definitorio al convertir cinco tantos y montar a la yegua Dolfi Cautelada, que fue elegida por Oscar Colombres como el mejor ejemplar en la final.
“Tuve la satisfacción de ganar este mismo circuito en varias oportunidades, compartiéndolo con amigos. Sin embargo, esta edición fue especial, porque tuve la enorme alegría de jugarlo y ganarlo junto a mi hijo Segundo, quien hoy se dedica de lleno al polo y a los caballos. Sin dudas, compartir este logro con él le dio al torneo un plus de felicidad y significado que lo hace inolvidable”, dijo Federico Pasquini, quién destacó el nivel mostrado por Gonzalo Paz Posse en el rival.
“Un punto que merece una mención especial es la extraordinaria calidad de los caballos. Año tras año se observa una evolución constante, con animales cada vez más completos, mejor preparados y con un rendimiento sobresaliente. Sin dudas, esto es consecuencia directa del crecimiento y la consolidación de la raza Polo Argentino, que hoy marca una diferencia clara en la calidad del juego. En nuestro caso particular, desde Tucumán Polo contamos con el valioso apoyo de La Dolfina, tanto en caballos como en jugadores, lo que fue determinante y se reflejó claramente en el nivel del torneo”, indicó Federico Pasquini.
“Sin dudas de que el Circuito Norte es uno de los torneos más importantes que se disputan en el interior del país, ya que otorga una plaza para competir en Buenos Aires, lo que genera una enorme expectativa y un alto nivel de competencia. Los equipos que participaron fueron sumamente competitivos, lo que se reflejó en partidos intensos y de gran jerarquía. El torneo fue exigente desde lo deportivo y lo organizativo, con la participación de siete equipos y una definición en solo cinco días. Afortunadamente, el clima acompañó, porque pese a las lluvias, las canchas respondieron en excelentes condiciones, permitiendo el desarrollo del juego al más alto nivel”, agregó el experimentado polista.
Pasó una nueva edición del Circuito Norte y el balance fue contundente. Tucumán Polo LD se subió a lo más alto y ahora asumirá el desafío mayor: representar al NOA en la Copa República, el único certamen del mundo sin límite de handicap, donde pueden enfrentarse equipos de 0 a 40 goles. Allí, lejos de casa, el equipo llevará algo más que una camiseta: llevará el juego, los caballos y la convicción de que el polo del norte también está listo para competir en la escena grande.