Polo en el NOA: debut electrizante y cuatro invictos en camino a la Copa República

Otro equipo que se mantiene invicto es La Loma de Zamora. El conjunto salteño, que está compuesto por Ramiro Zamora, Jaime Tuya, Facundo Escudero y Héctor D’Andrea, inició su camino con un empate de 10 a 10 frente a Tapia Polo RCT y luego derrotó por 18 a 10 a Tapia Polo El Siambón.