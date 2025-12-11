Secciones
Polo en el NOA: debut electrizante y cuatro invictos en camino a la Copa República

Con partidos de alto vuelo, La Arisca, Tucumán Polo, Cartagena de Indias y La Loma de Zamora se posicionan como protagonistas del Circuito Norte, que definirá al representante regional el fin de semana.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino 11 Diciembre 2025

El Circuito Norte, que clasificará un representante de la región NOA para la Copa República que se jugará en marzo del próximo año en Buenos Aires, arrancó con todo en las canchas de Tapia.

El certamen, el más importante de la región, contó con partidos de alto vuelo en las dos primeras jornadas y muchos goles.

La Arisca ganó los dos partidos que disputó. Primero derrotó por 23 a 14 Tapia Polo El Siambón, mientras que después venció por 16 a 11 a Tapia Polo RCT, mostrando un muy buen nivel de juego. Gonzalo Paz Posse, Bautista Paz Posse, Alfredo Boden (h) y Lucas Talamoni integran el cuarteto que marcha con puntaje ideal en la zona A.

Otro equipo que se mantiene invicto es La Loma de Zamora. El conjunto salteño, que está compuesto por Ramiro Zamora, Jaime Tuya, Facundo Escudero y Héctor D’Andrea, inició su camino con un empate de 10 a 10 frente a Tapia Polo RCT y luego derrotó por 18 a 10 a Tapia Polo El Siambón.

Cartagena de Indias derrotó por 14 a 7 a Tapia Polo Doctores Corroto y luego tuvo jornada libre.

En tanto, Tucumán Polo LD debutó en la segunda jornada y lo hizo con un contundente triunfo de 22 a 8 sobre Tapia Polo Doctores Corroto. El vencedor, que estuvo integrado por Bautista García, Federico Pasquini, Segundo Pasquini y Mateo Forestello, tiene 13 goles de handicap y es el equipo de mayor valorización del certamen.

El viernes habrá jornada libre, mientras que el sábado y el domingo se disputarán los partidos que definirán al representante de la región para la Copa República, torneo que es organizado por la Asociación Argentina de Polo.

