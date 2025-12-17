FIFA y Netflix Games se unen rumbo al Mundial 2026 y lanzarán un videojuego exclusivo

De este modo, quedarán atrás los simuladores complejos. El nuevo juego será tan sencillo como presionar un botón en el celular o utilizarlo como control remoto desde el televisor. La idea es que cualquiera pueda jugar, desde quienes dan sus primeros pasos en el gaming hasta los usuarios más experimentados. Además, el videojuego no tendrá costos adicionales para los suscriptores de la plataforma.