FIFA y Netflix Games se unen rumbo al Mundial 2026 y lanzarán un videojuego exclusivo

Camino al Mundial de la FIFA 2026, una alianza inesperada sacude al mundo del fútbol y de los videojuegos. FIFA y Netflix Games anunciaron el desarrollo de un nuevo videojuego oficial del Mundial, que estará disponible exclusivamente en Netflix, marcando un giro histórico en la forma de vivir el evento deportivo más importante del planeta.
La propuesta permitirá jugar directamente desde la cuenta de Netflix, tanto en el celular como en el televisor, sin necesidad de consolas ni descargas complejas. Se trata de una iniciativa desarrollada por Delphi Interactive, que apunta a recuperar la esencia más pura del fútbol: accesibilidad, diversión y emoción, con una experiencia pensada para todos los públicos.
De este modo, quedarán atrás los simuladores complejos. El nuevo juego será tan sencillo como presionar un botón en el celular o utilizarlo como control remoto desde el televisor. La idea es que cualquiera pueda jugar, desde quienes dan sus primeros pasos en el gaming hasta los usuarios más experimentados. Además, el videojuego no tendrá costos adicionales para los suscriptores de la plataforma.
“Queremos que el fútbol sea para todos, sin barreras”, afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games, al presentar la iniciativa. Para la FIFA, el acuerdo va mucho más allá de un lanzamiento lúdico: representa el inicio de una nueva etapa digital, luego de romper su histórica relación con EA Sports.
En ese sentido, el presidente del organismo, Gianni Infantino, definió la alianza como un “hito clave” dentro de la estrategia tecnológica de la FIFA. El objetivo es claro: llevar la experiencia del Mundial a todos los rincones del planeta, aprovechando el alcance global de Netflix.
El videojuego estará diseñado para partidas rápidas y dinámicas, tanto en modalidad individual como con amigos en línea. Según explicó Casper Daugaard, director ejecutivo de Delphi Interactive, la meta es crear “el FIFA más divertido y global jamás visto”.