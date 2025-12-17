Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

¿Qué pasará con el futuro de Matías García y quienes podrían marcharse de San Martín?

Facundo Pérez Castro analiza junto al nuevo técnico Andrés Yllana, las situaciones contractuales de los futbolistas que quedaron en el plantel.

Hace 1 Hs

El mercado de pases de San Martín continúa dejando definiciones y empieza a mostrar movimientos concretos tanto en posibles continuidades como en salidas y negociaciones avanzadas. Con el nuevo cuerpo técnico ya en funciones, la dirigencia trabaja para ordenar el plantel y cerrar situaciones que se arrastraban desde el cierre de la temporada pasada.

Uno de los nombres que sigue bajo análisis es el de Franco García, cuya continuidad será evaluada a raíz de un conflicto contractual con Cobresal. No obstante, en la CD se mantienen positivos respecto al deseo del jugador de seguir en el club.

 En esa misma línea aparece el caso de Juan Cruz Esquivel, delantero que manifestó su deseo de seguir en el club, aunque su situación depende de resolver la postura de Tigre, club dueño de su pase, un punto que aún mantiene la negociación abierta.

En cuanto a continuidades, Darío Sand es uno de los futbolistas que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y todo indica que seguirá ligado al plantel, aportando experiencia y liderazgo en un puesto clave.

Además, San Martín se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Ulises Vera. Las conversaciones están avanzadas y, de no surgir inconvenientes, su continuidad podría quedar sellada en los próximos días.

¿Qué pasó con Matías García?

Distinto es el escenario de Matías  García, quien no se presentó a entrenar ni respondió a los llamados del club. “Matías no volvió a los entrenamientos y no dio ninguna respuesta. En ese contexto entendemos que su ciclo está cumplido”, explicó el director deportivo Facundo Pérez Castro, dejando en claro que el volante no seguirá en la institución.

Por último, Mauro Osores podría continuar su carrera en San Martín de San Juan, donde dirige Ariel Martos, mientras que Gustavo Abregú recibió una oferta de Deportivo Riestra, aunque el volante se siente cómodo en Tucumán y su situación sigue en evaluación.

