San Martín acelera en el armado: el primer refuerzo ya se entrenó y hay otros nombres cerca

Con la presentación oficial de Andrés Yllana, en San Martín comenzaron a despejarse muchas de las incógnitas que rodeaban al mercado de pases. La llegada del nuevo entrenador no sólo marcó el inicio formal del proyecto deportivo, sino que también aceleró definiciones clave en el armado del plantel, con una idea que atraviesa a toda la conducción: priorizar calidad por sobre cantidad.
En ese escenario, una de las primeras certezas es la situación de Jorge “Tucu” Juárez, quien ya se encuentra en la provincia. El volante ofensivo se entrenó junto al plantel profesional bajo las órdenes de Hernán de Camilo y, de no mediar inconvenientes, firmará su contrato en las próximas horas para convertirse oficialmente en refuerzo del “Santo”.
Distinto parece ser el panorama de Marcelo Benítez, cuyo futuro estaría lejos de La Ciudadela. Todo indica que el lateral izquierdo, con pasado en Defensa y Justicia, continuará su carrera en Güemes de Santiago del Estero, club con el que existen conversaciones avanzadas y donde podría sellar su vínculo en breve.
Mientras tanto, la secretaría técnica y la dirigencia avanzan con distintas alternativas para reforzar la defensa. Según pudo averiguar LA GACETA, hubo un sondeo para conocer la situación de Pier Barrios, zaguero de amplia trayectoria, que integró aquel plantel de San Martín que logró los 44 puntos. El cordobés, de 33 años, viene de jugar en Melgar de Perú, tras su último paso por Godoy Cruz, donde acumuló casi 100 partidos oficiales entre Liga Profesional y Copas. Además, Barrios registra más de 130 encuentros en Belgrano, club en el que se formó, y tuvo pasos por Atlético, Quilmes y experiencias en el exterior. Su nombre volvió a aparecer en la órbita del club como una opción de jerarquía para la última línea, pero en el futuro del defensor también aparece Colón. El “Sabalero” ya realizó una oferta formal y todo indica que Barrios seguirá su carrera en Santa Fe.
En tanto que uno de los frentes que muestra avances concretos es el de Víctor Salazar. Las negociaciones están encaminadas y ya se habría alcanzado un acuerdo económico con el jugador. El único punto pendiente pasa por resolver su situación con el club dueño de su pase, aunque desde la CD confían en destrabar ese aspecto en los próximos días y cerrar la operación.
En paralelo, una de las alternativas que se analizan para la zaga es Yeison Murillo, defensor colombiano que actualmente pertenece a Deportivo Riestra. Murillo, de 31 años y 1,93 metro de altura, cuenta con una extensa experiencia en el fútbol argentino: acumula más de 140 partidos oficiales con Riestra entre Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Liga Profesional, y fue parte del plantel que logró el ascenso histórico a la máxima categoría. Su regularidad, fortaleza física y juego aéreo lo convierten en un perfil que encaja dentro de lo que pretende el cuerpo técnico de Yllana.
Claro; todas estas gestiones se realizan de manera consensuada con el entrenador. “Las decisiones deportivas se toman en conjunto. Nada se hace sin el aval del cuerpo técnico”, remarcó un allegado a la CD. “Queremos que Andrés tenga las herramientas necesarias desde el primer día de trabajo. A diferencia de otros años, entendemos que es momento de priorizar menos cantidad y más calidad. No se trata de sumar nombres, sino de armar un plantel competitivo, equilibrado y acorde a un proyecto serio”, explicaron.
¿Qué sucede con Junior Arias y Matías "Caco" García?
Dentro de ese proceso también empiezan a definirse algunas salidas. En el caso de los jugadores que debían regresar tras sus préstamos, Junior Arias seguiría su carrera en Palestino. “Es un tema complejo. Palestino quiere renovarlo por un contrato corto y eso hoy no nos cierra. Es un jugador importante, pero siempre priorizamos a la institución. Estamos buscando la mejor salida para todas las partes”, dijo el director deportivo Facundo Pérez Castro.
En cuanto a Matías “Caco” García, el volante ya debería haberse presentado a entrenar, pero no respondió a los llamados del club y todo indica que no volverá a vestir la camiseta de San Martín. Incluso, en su entorno no descartan un posible retiro del fútbol profesional.
Con el técnico ya en funciones y las primeras piezas comenzando a encajar, San Martín empieza a transitar una etapa de mayor claridad. El mercado de pases, que hasta hace algunos días estaba lleno de interrogantes, comienza a mostrar señales concretas.