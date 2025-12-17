San Martín acelera en el armado: el primer refuerzo ya se entrenó y hay otros nombres cerca

Mientras tanto, la secretaría técnica y la dirigencia avanzan con distintas alternativas para reforzar la defensa. Según pudo averiguar LA GACETA, hubo un sondeo para conocer la situación de Pier Barrios, zaguero de amplia trayectoria, que integró aquel plantel de San Martín que logró los 44 puntos. El cordobés, de 33 años, viene de jugar en Melgar de Perú, tras su último paso por Godoy Cruz, donde acumuló casi 100 partidos oficiales entre Liga Profesional y Copas. Además, Barrios registra más de 130 encuentros en Belgrano, club en el que se formó, y tuvo pasos por Atlético, Quilmes y experiencias en el exterior. Su nombre volvió a aparecer en la órbita del club como una opción de jerarquía para la última línea, pero en el futuro del defensor también aparece Colón. El “Sabalero” ya realizó una oferta formal y todo indica que Barrios seguirá su carrera en Santa Fe.