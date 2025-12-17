“Son circunstancias del fútbol”: Yllana se refirió a la final de Rosario y al desafío de dirigir a San Martín

Rosario aparece como un punto inevitable cuando Andrés Yllana comienza a explicar su llegada a San Martín. Allí, en la final de la Primera Nacional 2024, el entrenador logró el ascenso con Aldosivi tras vencer al “Santo” por 2 a 0, en un partido que dejó una marca profunda en Bolívar y Pellegrini. Este miércoles, ya presentado oficialmente en La Ciudadela, el DT habló por primera vez desde el otro lado de esa historia reciente y no esquivó el antecedente.