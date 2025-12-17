“Son circunstancias del fútbol”: Yllana se refirió a la final de Rosario y al desafío de dirigir a San Martín

Rosario aparece como un punto inevitable cuando Andrés Yllana comienza a explicar su llegada a San Martín. Allí, en la final de la Primera Nacional 2024, el entrenador logró el ascenso con Aldosivi tras vencer al “Santo” por 2 a 0, en un partido que dejó una marca profunda en Bolívar y Pellegrini. Este miércoles, ya presentado oficialmente en La Ciudadela, el DT habló por primera vez desde el otro lado de esa historia reciente y no esquivó el antecedente.
“Son circunstancias del fútbol”, respondió cuando fue consultado por aquella definición jugada en Rosario. “A San Martín lo conocía antes de esa final, de haber venido a jugar con otros equipos”, agregó, dejando en claro que el vínculo con el club no se reduce a ese partido decisivo. Luego, marcó el cambio de escenario con una frase contundente: “hoy me llena de orgullo y de responsabilidad que este club me haya elegido”.
Lejos de relativizar lo ocurrido, Yllana asumió el peso que implica sentarse en el banco de un club golpeado por esa derrota. “San Martín es un club que todos los años pelea por el ascenso”, remarcó, y reconoció que esa condición eleva la exigencia desde el primer día. En ese sentido, volvió a insistir en que la categoría no admite distracciones: “es un torneo larguísimo” y “cada partido se juega como una final”.
Rosario como antecedente y la exigencia permanente
La final en Rosario fue el punto más alto de su carrera como entrenador y, al mismo tiempo, el golpe más duro para San Martín en los últimos años. Hoy, ese pasado reciente convive con el presente. “Ahora estoy de este lado”, expresó Yllana, consciente del cambio de rol y de la responsabilidad que asumió al aceptar el desafío de conducir al “Santo”.
Con ese contexto, el DT fue claro respecto de lo que espera construir. “El único objetivo es ascender”, afirmó sin rodeos, aunque aclaró que para lograrlo será indispensable el compromiso colectivo. “Al hincha no hay que pedirle nada, hay que darle”, sostuvo.