La reflexión de Andrés Yllana en su presentación como nuevo técnico de San Martín

- Llegás a un club al que le ganaste una final muy dolorosa. ¿Cómo convivís con eso hoy?

- Son circunstancias del fútbol. A San Martín lo conocía desde antes de esa final, por haber venido muchas veces como rival y dirigiendo otros equipos. Entiendo perfectamente lo que significó aquel partido para la gente, pero hoy estoy de este lado. Me llena de orgullo que este club me haya elegido y vengo con el compromiso de trabajar para lograr los objetivos de San Martín.