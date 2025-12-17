Proyecto Aborigen despide el año con una fecha internacional en el bosque taficeño

El año se despide, pero no en silencio. Proyecto Aborigen, uno de los ciclos de música electrónica más importantes del Norte argentino, anuncia su cierre de temporada 2025 con una fecha especial que combina naturaleza, puesta escenográfica de alto nivel y un line up internacional. La cita será este viernes 19 de diciembre, en el Bosque y Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo.
Fiel a su identidad, Proyecto Aborigen vuelve a apostar por una experiencia inmersiva, donde la música dialoga con el entorno natural. En esta edición de despedida, el protagonista será Eelke Kleijn, artista oriundo de Países Bajos y referente mundial de la electrónica melódica y progresiva.
Kleijn es el creador de la plataforma creativa DAYS like NIGHTS, que reúne sello discográfico, radio y eventos alrededor del mundo. Su recorrido incluye discos aclamados como "Moments of clarity" y "Oscillations", además de trabajos para trailers y bandas sonoras de producciones de Hollywood como "Rush", "Parker", "This means war" y "Batman v Superman".
La noche se completa con la participación de Gustavo Filgueira, uno de los DJs de mayor peso en la escena regional, y Fer Torti, talento local que viene creciendo con fuerza como productora y artista en los últimos años.
Como en cada edición, la propuesta va más allá de la pista: gastronomía, zona de relax, stands de productos y presencia de marcas nacionales y locales forman parte del recorrido. La organización recomienda llegar temprano para disfrutar la experiencia completa, desde el atardecer hasta la madrugada.
Cómo sacar las entradas
Las entradas también pueden adquirirse en la cuenta de Instagram @La.boite.club. Proyecto Aborigen también piensa la experiencia más allá de la música y suma servicios para que el público pueda disfrutar la noche sin preocupaciones. Habrá traslado oficial, con salida a las 00 horas desde la Plaza Urquiza y regreso una vez finalizado el evento, con la posibilidad de utilizar sólo uno de los tramos si así se desea. El servicio tiene un valor de $ 6.000 y se adquiere junto con la entrada.
En cuanto a los accesos, todavía hay entradas disponibles en distintas modalidades: la General DT – Serie 2, con tope horario de ingreso hasta las 00 horas, tiene un valor de $ 31.000; las Últimas Generales, sin límite de horario para ingresar, cuestan $ 40.000; y las Últimas VIP Standing, con acceso backstage y experiencia preferencial, se consiguen por $ 50.000. Todo está pensado para que cada persona elija cómo vivir la despedida de año de Proyecto Aborigen.
Proyecto Aborigen vuelve a confirmar por qué es una marca fuerte dentro de la escena electrónica del Norte argentino: curaduría artística, producción cuidada y una experiencia que se vive con todos los sentidos. Para quienes buscan despedir el año bailando, rodeados de naturaleza y buena música, el viernes 19 promete ser una noche para el recuerdo.