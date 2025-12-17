Proyecto Aborigen despide el año con una fecha internacional en el bosque taficeño

Cómo sacar las entradas

Las entradas también pueden adquirirse en la cuenta de Instagram @La.boite.club. Proyecto Aborigen también piensa la experiencia más allá de la música y suma servicios para que el público pueda disfrutar la noche sin preocupaciones. Habrá traslado oficial, con salida a las 00 horas desde la Plaza Urquiza y regreso una vez finalizado el evento, con la posibilidad de utilizar sólo uno de los tramos si así se desea. El servicio tiene un valor de $ 6.000 y se adquiere junto con la entrada.