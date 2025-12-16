San Martín empieza a ordenar su futuro: Yllana ya está en Tucumán y hay un refuerzo en camino

En ese contexto, la primera gran certeza ya está confirmada: Darío Sand continuará en el arco. El correntino llegó a un acuerdo para cumplir con su contrato y seguir siendo una de las referencias del equipo. Días atrás, Facundo Pérez Castro había sido claro al respecto, y el propio arquero también dejó señales positivas al expresar su comodidad en la provincia y su identificación con el proyecto deportivo que se avecina. Ese respaldo será clave para que Yllana construya desde una base sólida.