San Martín empieza a ordenar su futuro: Yllana ya está en Tucumán y hay un refuerzo en camino

En la madrugada tucumana, la espera finalmente se terminó. Después de horas de incertidumbre, cambios de planes y un viaje que se extendió más de lo previsto, Andrés Yllana ya está en Tucumán. El nuevo entrenador de San Martín comienza a transitar sus primeras horas en la provincia y se prepara para su primer contacto directo con el plantel profesional, un momento simbólico que marca el inicio formal del proyecto deportivo 2026.
El vuelo del técnico estaba programado originalmente para las 20.30, pero una demora lo reprogramó para las 22.19. Finalmente, el arribo se concretó pasada la medianoche. El chubutense ingresó por la puerta 1 del aeropuerto “Benjamín Matienzo”, donde fue recibido por integrantes de la CD. Sin exposición pública y con perfil bajo, el flamante DT fue trasladado a un hotel de la zona céntrica, donde descansó a la espera de una jornada intensa y cargada de significado.
Este miércoles, desde las 10.30, está previsto que Yllana brinde sus primeras palabras ante la prensa. A partir de ese momento, el proyecto deportivo comenzará a rodar oficialmente. El primer contacto con el grupo será este jueves, en el complejo “Natalio Mirkin”. Allí, el entrenador conocerá cara a cara al plantel profesional, observará los primeros movimientos y empezará a tomar nota del material humano con el que contará en esta nueva etapa.
La llegada del técnico no sólo ordena el plano futbolístico, sino que también empieza a despejar uno de los grandes focos de atención del hincha: el mercado de pases. Con Yllana ya instalado en la provincia, el panorama comienza a aclararse respecto a quiénes seguirán, quiénes podrían marcharse y qué puestos serán reforzados. Un tema sensible para los fanáticos del “Santo”, que siguen cada movimiento con atención y expectativa.
En ese contexto, la primera gran certeza ya está confirmada: Darío Sand continuará en el arco. El correntino llegó a un acuerdo para cumplir con su contrato y seguir siendo una de las referencias del equipo. Días atrás, Facundo Pérez Castro había sido claro al respecto, y el propio arquero también dejó señales positivas al expresar su comodidad en la provincia y su identificación con el proyecto deportivo que se avecina. Ese respaldo será clave para que Yllana construya desde una base sólida.
Con ese sostén, el cuerpo técnico avanza en otros frentes. Uno de ellos es la continuidad de Ulises Vera, una pieza importante del plantel. Si bien las negociaciones quedaron en manos de su representante, el futbolista se siente cómodo en Tucumán y todo indica que seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca.
En paralelo, también se trabaja en la llegada de Víctor Salazar, lateral con experiencia en Primera y capacidad para aportar equilibrio defensivo y proyección por las bandas. Las charlas están avanzadas y podría haber una definición en las próximas horas.
El primer refuerzo está al caer
En cuanto a refuerzos, ya hay un nombre confirmado: Jorge “Tucu” Juárez. El mediocampista, que viene de disputar la última temporada en San Miguel, se encuentra viajando rumbo a la provincia y, una vez que supere la revisión médica, se pondrá bajo las órdenes de Yllana. Se trata de un volante con despliegue, buena lectura de juego y presencia en la zona media, características que encajan en la idea de un equipo intenso y competitivo. Todo indica que será presentado oficialmente en las próximas horas.
De esta manera, la jornada de este miércoles no sólo tiene a Yllana como la cara nueva del proceso, sino también a Juárez como el primer refuerzo confirmado. Sin embargo, el trabajo de la dirigencia no se detiene.
La CD avanza en la llegada de un defensor tucumano con pasado en el club, además de alternativas ofensivas que le den mayor profundidad al plantel. En ese análisis aparecen dos situaciones clave: el futuro de Franco García, quien debe resolver cuestiones legales con Cobresal de Chile, y el de Juan Cruz Esquivel, cuyo pase pertenece a Tigre y deberá definirse en breve. Ambas decisiones estarán directamente ligadas a la mirada del nuevo entrenador, que evaluará qué jugadores encajan en su idea, quiénes deben continuar y qué puestos considera prioritarios reforzar.
Por estas horas, San Martín deja atrás la espera y entra definitivamente en modo acción.