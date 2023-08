Joven abusada en el viaje de egresados: “Después de varios años siento que me acompañan”

C. viajó con Paula a Bariloche y fue testigo de lo que pasó. Ella fue una de las que pensó que no había existido un abuso. “Cuando estábamos de gira, el coordinador nos reunía a todos y nos decía que no podíamos dejar que ella nos arruinara el viaje. Me la creí y cuando llegamos leímos una carta”, reconoció. “Mi papá, al enterarse de lo que había pasado, me dijo que no podía creer lo que había hecho. A partir de ahí cambié y estuve al lado de ella. Sufrió muchísimo todo este tiempo”, añadió.