Fiesta del Deporte: Un premio que motiva a los deportistas a seguir creciendo

Roberto Sánchez, ex automovilista y ganador del premio al Mejor Deportista en 2003, habla desde la experiencia. “Es un reconocimiento al esfuerzo que hubo durante todo el año, porque hay muchas cosas que no se ven: el sacrificio, lo que cuesta llegar a una competencia”, explicó. Para Sánchez, el valor del premio está en su simbolismo: “No es dinero, no es nada material, es un estímulo. Es como una inyección para seguir trabajando”. Su propia historia, marcada por múltiples distinciones, refuerza la idea de que estos premios dejan huella y empujan hacia adelante.